「飆風玫瑰」自爆曾幫公牛招攬詹皇　卻被冠上「不給力」很困惑

▲飆風玫瑰羅斯自曝曾幫公牛招攬詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)2010年差點聯手「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)？羅斯在個人自傳《I’ll Show You》中透露，他當初曾幫公牛招攬詹皇，還錄製了影片，沒想到後來出現的報導卻直指是他不想幫忙，才導致芝加哥搶人失利，對此公牛球團從未替他澄清，讓他至今都感到很困惑。

詹姆斯2010年夏天恢復自由身，當時他與公牛、籃網、快艇、尼克、熱火及騎士會面，曾傳出芝加哥「接近」得到詹皇和韋德(Dwyane Wade)，卻因為「飆風玫瑰」羅斯未積極參與招攬而失利，對此羅斯在個人自傳中提出反駁，「我為芝加哥招攬詹姆斯。」

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羅斯寫道，「那是練習後的一天，詹姆斯和波許(Chris Bosh)以及其他人，我們得知——全聯盟都聽說了——他們一起坐香蕉船，準備在某個地方組隊。我們的總經理福爾曼(Gar Forman)找來辦公室的員工，要我為波許、韋德和詹姆斯製作一個影片。」

▲飆風玫瑰羅斯、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

「我沒有拒絕，我錄了那個影片。我相信詹姆斯和那些人都看過。然後就有報導說我不擅長招募。我應該說我有招攬嗎？這就是我的立場。這是雙輸的局面，我不喜歡說我在招攬，因為我尊重我的隊友。」羅斯直言，「球員應該這樣做嗎？這似乎不太對。」

「當我看到報導說『羅斯不想招攬』時，我覺得作為我的合作夥伴，公牛應該出面說我已經做了我能做的，像是『我們搞定了。冷靜，他沒問題。』但他們沒這麼做。」羅斯至今都不懂，為何公牛不出面替自己澄清。

▲詹姆斯2010年夏天轉戰熱火聯手韋德、波許。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯在2010-11賽季獲頒年度MVP，那年他只有22歲，成為NBA史上最年輕的MVP，但公牛在東區冠軍賽1勝4敗不敵熱火。

羅斯2017-18賽季曾在騎士與詹姆斯短暫成為隊友，他盡一切努力去「研究」對方，他在2019年受訪時坦承，自己曾暗中觀察詹皇，「我看到他如何照顧自己的身體，我也想在做同樣的事情。你必須這麼做吧？看著那位大師。所以我吸收了一切，我認為我從他那裡學到了很多。」