戴資穎29日在台北與粉絲相見　曬燦笑合照：盡力就是最好

▲戴資穎分享與醫師林瀛洲的合照，感謝對方替她治療 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎生涯進入最後倒數，時常在社群媒體上與球迷互動的她，29日將在台北中華電信信義園區舉辦粉絲見面會，當日還會發表小戴專屬的「永續Line貼圖」。受到雙膝傷勢困擾的小戴，仍持續治療和備戰後續賽事，她曬出與醫師林瀛洲的合照感謝對方並自勉，「不管結果如何，盡力就是最好的。」

長期贊助戴資穎的中華電信今(24)日宣布，29日上午10點替小戴舉行粉絲見面會，地點在台北中華電信信義園區綜合活動中心2樓，屆時也會發表小戴專屬的「永續Line貼圖」，粉絲還有機會與小戴合照。

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▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎強忍雙膝傷勢，在巴黎奧運後打了4站賽事，為避免傷勢加重，她2度緊急退賽，這4站最佳成績是超級750系列日本公開賽打進4強，她本周世界排名下滑到第5，在年終賽積分榜持平第12，仍有機會爭取前8名取得年終賽參賽資格。

戴資穎10月是否會展開歐洲行，參加超級500系列北極公開賽、超級750系列丹麥公開賽，還有待評估，她目前預計繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。

戴資穎仍積極治療與備戰，她昨(23)日貼出與醫師林瀛洲的合照，再次表達感謝之情，「謝謝林醫師每一次的治療，只為了讓我順利完成自己的目標。不管結果如何，盡力就是最好的。」

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）