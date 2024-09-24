運動雲

>

戴資穎29日在台北與粉絲相見　曬燦笑合照：盡力就是最好

▲▼戴資穎分享與醫師林瀛洲的合照，感謝對方替她治療 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲戴資穎分享與醫師林瀛洲的合照，感謝對方替她治療 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎生涯進入最後倒數，時常在社群媒體上與球迷互動的她，29日將在台北中華電信信義園區舉辦粉絲見面會，當日還會發表小戴專屬的「永續Line貼圖」。受到雙膝傷勢困擾的小戴，仍持續治療和備戰後續賽事，她曬出與醫師林瀛洲的合照感謝對方並自勉，「不管結果如何，盡力就是最好的。」

長期贊助戴資穎的中華電信今(24)日宣布，29日上午10點替小戴舉行粉絲見面會，地點在台北中華電信信義園區綜合活動中心2樓，屆時也會發表小戴專屬的「永續Line貼圖」，粉絲還有機會與小戴合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣球后戴資穎忍傷拚戰，止步中國賽32強 。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎強忍雙膝傷勢，在巴黎奧運後打了4站賽事，為避免傷勢加重，她2度緊急退賽，這4站最佳成績是超級750系列日本公開賽打進4強，她本周世界排名下滑到第5，在年終賽積分榜持平第12，仍有機會爭取前8名取得年終賽參賽資格。

戴資穎10月是否會展開歐洲行，參加超級500系列北極公開賽、超級750系列丹麥公開賽，還有待評估，她目前預計繼續比賽到年底，但一切要視腳傷情況而定。

戴資穎仍積極治療與備戰，她昨(23)日貼出與醫師林瀛洲的合照，再次表達感謝之情，「謝謝林醫師每一次的治療，只為了讓我順利完成自己的目標。不管結果如何，盡力就是最好的。」

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

關鍵字： BWF羽球戴資穎小戴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

拿捏潘威倫引退賽局數是挑戰　餅總：頭痛痛啊！

NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

NBA史上最年輕MVP生涯告終？　飆風玫瑰效力灰熊1季就遭釋出

熱火中鋒熱戀WNBA三屆MVP？　連兩人球隊帳號都「搞曖昧」

熱火中鋒熱戀WNBA三屆MVP？　連兩人球隊帳號都「搞曖昧」

五月天周思齊引退賽後演出完整版上架搶看　用周思齊名字寫藏頭詩

五月天周思齊引退賽後演出完整版上架搶看　用周思齊名字寫藏頭詩

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

熱門新聞

裴瑞茲例行賽期間出國？妻子發文引熱議　蘇泰安：很快就回來

回應辜仲諒台灣打擊三流論　陳金鋒認為「打擊進步滿多的」

引退賽隔天降二軍　周思齊：希望不要再上場

王威晨擁抱周思齊：代替王光輝謝謝你　張志豪崩潰大哭：快輪到我

大谷翔平再創巔峰！單季三奪周間MVP 刷新日本選手紀錄

兄弟齊心我們都愛⋯⋯！阿信：不擔心思齊失業　11月3日花蓮出道

讀者回應

﻿

熱門新聞

1裴瑞茲例行賽期間出國？蘇泰安釋疑

2回應辜仲諒　陳金鋒認為打擊有進步

3周思齊降二軍：希望別再上場

4王威晨抱周思齊：代替王光輝謝謝你

5大谷單季三奪周間MVP 刷新日選手紀錄

最新新聞

1江少慶徐若熙沒打12強　古久保：殘念

2桃猿連3場對古林　林岳平本想調動

3張潞、鄭晏晴第1次搭混雙就摘金

4麟榤配不敵自家人　連2站首輪出局

5悍將球員打12強　林華韋強調顧好身體

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

周思齊：看過四萬人一起哭嗎　「感謝當年傻小子加入兄弟」

「誰能讓五月天當背景？」　周思齊：兄弟歡迎五迷加入

穿上「黃金聖衣」周思齊幫一把　黃泰龍爆笑分享：他嘴賤是被逼的

周思齊引退賽連2戰4萬人滿場　1安、1保送、左中右外野都守了

五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋　相約花蓮唱「I Love You 無望」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366