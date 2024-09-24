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隊史首位！　暴龍宣布退休「半人半神」卡特15號球衣

記者游郁香／綜合報導

有「半人半神」之稱的傳奇球星卡特(Vince Carter)入選了今年的籃球名人堂，在籃網近日宣布將退休他的15號球衣後，暴龍也跟上腳步，預計在今年11月3日迎戰國王的比賽，將卡特在多倫多的15號戰袍高掛於豐業銀行體育館上方，他是暴龍隊史首位得到此殊榮的球員。

▲▼暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

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暴龍在1998年的選秀會交易來卡特，他是當年首輪第5順位新秀，他在多倫多待了7個賽季，場均能貢獻23.4分、5.2籃板和1.3抄截。這位6呎6吋的飛人這7季有6季都入選全明星賽，他在暴龍的第2季就幫助球隊首次打進季後賽，隔年又率北國軍團贏得首個季後賽系列賽。

卡特因為在2000年灌籃大賽「標誌性」的表現，得到了「半人半神」的稱號，是暴龍歷來最具代表性的球星之一。根據《TSN》記者李溫柏格(Josh Lewenberg)的報導，暴龍將在11月3日出戰國王一役，正式退休卡特的15號戰袍，他將成為隊史首位球衣被高懸在豐業銀行體育館的球員。

▲▼暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼卡特有半人半神的稱號。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼暴龍將退休卡特的15號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，11月3日也是前暴龍王牌迪羅臣(DeMar DeRozan)首次以國王球員的身份作客多倫多，他今夏與沙加緬度簽下3年7400萬美元的合約。

卡特擁有長達22年的NBA生涯，生涯總得分達2萬5728分，在聯盟歷史名列第21，日前籃網也宣布將在明年1月26日退休卡特的15號球衣。

關鍵字： NBA卡特暴龍半人半神

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