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舒瓦柏開轟本季百打點達陣　費城人睽違13年國東封王

▲費城費城人國東封王。（圖／路透）

▲費城費城人國東封王。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

費城費城人今天（台灣時間24日）在主場交手芝加哥小熊，費城人靠著全場11安含2轟的打線相挺，外加二當家諾拉（Aaron Nola）6局優質先發好投之下，率領球隊以6比2擊敗小熊，也正式在國聯東區封王。

2局下半，強打捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）率先夯出一發兩分砲幫助費城人先馳得點取得2比0領先；3局下半「核彈頭」舒瓦柏（Kyle Schwarber）再補上一支412英尺的大號陽春砲，本季第37轟、100分打點達陣，費城人3比0領先。

舒瓦柏連續兩季締造百分打點，成為隊史自霍華德（Ryan Howard）自2006年至2011年以來，首位連續賽季百打點的打者。

舒瓦柏開轟後，該半局費城人攻勢再起，卡斯提拉諾（Nick Castellanos）的適時安打幫助球隊進帳第4分；5局下半與6局下半費城人憑藉著對手失誤以及舒瓦柏的雙殺打再各添1分，將領先分差改寫至6比0。

客隊小熊7局上半打線才有所回應，霍納（Nico Hoerner）的二壘安打與塔克曼（Mike Tauchman）敲出滾地球幫助球隊追回2分；但最終小熊礙於前面失血太多後續仍無力追近，終場費城人就以6比2在主場奪勝，奪下自2011年以來首座國東冠軍。

「我們知道我們面前有一幅巨大的圖景，」舒瓦柏在賽前說道，「贏得分區冠軍是一件大事，如果我們今晚出去做我們的事情，那將是當之無愧的，這不是一個容易獲勝的分區，贏得勝利從來都不是一件容易的事，因此這絕對會是一件很酷的事情。」

「對我來說，最重要的事情確實是贏得分區冠軍並首輪輪空，」費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）表示，「如果我們能始終保持主場優勢，那便是額外獎勵，但我不會讓我們的球員處於危險之中。」

關鍵字： MLB費城費城人舒瓦柏

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