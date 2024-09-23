紅人連四年無緣季後賽　主帥貝爾表現不佳去年續約今年就下台

▲貝爾（David Bell）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉／綜合報導

辛辛那提紅人隊今（23日）以0比2敗給來訪的匹茲堡海盜隊。賽後，球團宣布炒掉總教練貝爾（David Bell），原因是本賽季表現不佳，未能進入季後賽。紅人2024賽季的戰績為76勝81負，已連續第四年無緣季後賽，紅人首席教練貝納維德斯（Freddie Benavides）接掌臨時兵符消化剩餘比賽。

The Reds have fired manager David Bell, the team announced. pic.twitter.com/lndkPp1NBf [廣告]請繼續往下閱讀... September 23, 2024

貝爾於2019賽季開始擔任紅人隊總教練，上個賽季，紅人隊與貝爾簽下了3年延長合約，但本賽季依然無緣季後賽，球隊選擇解雇貝爾，結束了他六年的執教生涯。紅人總管克拉爾（Nick Krall）表示，「貝爾為我們提供了穩定性，但現在需要改變，才能推動球隊發展。我們今年未能成功，現在要專注在2025年。」

The Cincinnati Reds announce that they are replacing manager David Bell, effective immediately. Bench coach Freddie Benavides will serve as interim manager for the remainder of the season. pic.twitter.com/gpc4Pxfk1c — MLB (@MLB) September 23, 2024

貝爾執教的六個賽季中，紅人隊的戰績為409勝456負。他積極熱血的執教風格被大眾肯定，但可惜的是，貝爾只有在2020年疫情縮水賽季中帶領球隊進入季後賽，並且在首輪就被勇士隊橫掃結束球季。

本賽季，傷病對紅人隊的表現影響重大。二壘手麥克連恩（Matt McLain）因肩部手術缺席整個賽季，一壘手英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）因右手骨折僅打了一個月。中外野手弗里德爾（TJ Friedl）和先發投手羅多洛（Nick Lodolo）也多次進入傷病名單。