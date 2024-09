紅人連四年無緣季後賽　主帥貝爾表現不佳去年續約今年就下台

▲貝爾(David Bell)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉/綜合報導

辛辛那提紅人隊今(23日)以0比2敗給來訪的匹茲堡海盜隊。賽後,球團宣布炒掉總教練貝爾(David Bell),原因是本賽季表現不佳,未能進入季後賽。紅人2024賽季的戰績為76勝81負,已連續第四年無緣季後賽,紅人首席教練貝納維德斯(Freddie Benavides)接掌臨時兵符消化剩餘比賽。

貝爾於2019賽季開始擔任紅人隊總教練,上個賽季,紅人隊與貝爾簽下了3年延長合約,但本賽季依然無緣季後賽,球隊選擇解雇貝爾,結束了他六年的執教生涯。紅人總管克拉爾(Nick Krall)表示,「貝爾為我們提供了穩定性,但現在需要改變,才能推動球隊發展。我們今年未能成功,現在要專注在2025年。」

The Cincinnati Reds announce that they are replacing manager David Bell, effective immediately. Bench coach Freddie Benavides will serve as interim manager for the remainder of the season. pic.twitter.com/gpc4Pxfk1c