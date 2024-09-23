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26歲中國一姐陳雨菲想退休　被傳將加入印尼隊火速澄清

▲▼巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國一姐陳雨菲。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

26歲的中國一姐陳雨菲在巴黎奧運後暫別羽壇，上個月已申請世界排名保護，至少3個月內都不會參賽，她日前在個人工作室帳號分享自己初登印尼的奧比島，未料有網友「腦洞大開」，胡亂解讀成她要加入印尼隊，讓正在休假的中國一姐不得不跳出來發出6點聲明。

陳雨菲2017年打進世錦賽4強，竄升世界頂尖女單選手之一，2019年迎來巔峰，該年囊括6座世界巡迴賽以及年終賽冠軍，讓她登上世界第1。她生涯的另一個「高光」出現在2021年舉辦的東京奧運，她在金牌戰擊退當時的世界球后戴資穎，贏得個人首面奧運金牌。

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▲▼台灣一姐戴資穎連2周擊退中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

▲台灣球后戴資穎與中國一姐陳雨菲。（圖／CFP）

陳雨菲今夏在巴黎奧運8強賽不敵同鄉何冰嬌，衛冕失敗後她拋出暫別羽壇的震撼彈，把個人微博名稱改為「陳雨菲休假中」，8月已正式申請世界排名保護。據BWF的規定，排名保護最少3個月，最長可持續1年，受到保護的選手最快得等到申請保護後的3到12個月才能回歸。

陳雨菲日前透過個人工作室帳號，分享自己的留學日記，透露自己初次登上印尼的奧比島，沒想到有網友把她想退休又在印尼學外語連結起來，解讀成她將加入印尼隊，讓中國一姐不得不出面澄清，發出6點聲明，呼籲網友別再造謠，「我不想我的休假被終止。」

1. 我的身份和頭像=我不變的立場
2. 只會代表中國參賽，我不變的原則。
3. 有退休的想法，但隊伍想我留下，給我時間再考慮。
4. 外出上學通過了總局／國家隊／浙江的審核、批准及支持。
5. 我學的是英語，不是印尼語。
6. 別再造謠了，我不想我的休假被終止。

關鍵字： BWF羽球中國陳雨菲

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