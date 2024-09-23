水原一平量刑將從10月改為12月　美媒透露「檢方也批准」

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平的前翻譯水原一平，日前因涉及銀行詐騙案、竊取金錢案等行為被起訴並認罪；加州聯邦法院原本預計今年10月25日將宣判結果，但根據號稱「最具影響力的法律記者」的卡尼夫（Meghan Kaniff）社群貼文中顯示，水原一平原定於10月25日的量刑將延至12月20日。

法律記者卡尼夫發文表示，「水原一平意識到，10月並非最佳的理想月份而申請延期；因此檢方也同意此請求，此次延期是應被告水原一平和辯護律師的要求，他們表示需要更多時間來準備量刑立場和證明檔，除此之外他們說，「我們正在尋找一名精神學家來評估水源一平的賭博成癮性，同時也會準備一份報告供法院在判刑前評估。」

被告水原一平從2021年開始接觸非法賭博，並且陸續從大谷翔平的銀行帳戶中竊取1700萬美元（約台幣5.5億），涉及銀行詐欺以及遞交虛假稅務申報資料，他於6月4日出庭美國加州聖塔安娜聯邦法院，並正式認罪。

MLB在水原認罪後宣布結束相關調查，並聲明，「基於公開的聯邦調查徹底性、MLB收集的信息，以及刑事訴訟已無爭議解決，MLB將大谷翔平視為詐騙受害者，此案件已結案。