奧運射擊銅牌李孟遠登上「世界第1」　再締台灣歷史新猷

▲台灣射擊好手李孟遠登上世界第1，寫下歷史新猷 。（圖／翻攝自IG／issf_official）

記者游郁香／綜合報導

上個月度過30歲生日的李孟遠，在巴黎奧運摘下男子定向飛靶銅牌，替台灣贏得射擊隊史第1面奧運獎牌，他本周更擠下奧運4金名將漢考克(Vincent Hancock)、巴黎奧運銀牌得主普林斯(Conner Prince)，一舉登上世界第1，再次寫下歷史新猷。

李孟遠成名甚早，年僅16歲就登上2010年廣州亞運，當年的「射擊金童」，如今已是沙場老將。上屆東京奧運，李孟遠在資格賽以1分之差無緣決賽，錯過了奧運門票，他沒有因此氣餒，靠著去年在亞錦賽勇奪銅牌，遞補收下巴黎奧運男子定向飛靶門票，是我國史上首名在奧運殿堂參加這個項目的國手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李孟遠在巴黎奧運定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

李孟遠今夏在花都大顯身手，以平奧運資格賽紀錄的124分、總排名第3挺進決賽，最終收穫一枚銅牌，替台灣贏得巴黎奧運首面獎牌，也是射擊隊史第1面奧運獎牌。

根據國際射擊運動聯盟(ISSF)公告的最新世界排名，年初亞錦賽摘金、世界盃巴庫站拿下第5名的李孟遠，擠下美國奧運4金名將漢考克和巴黎奧運銀牌好手普林斯，登頂世界第1，再次寫下我國歷史新猷。

射擊世界排名採積分制，李孟遠本周在台北國際射擊大獎賽登場，繼續拚積分穩固世界第1寶座，也要替台灣捍衛主場。

▲李孟遠在巴黎奧運定向飛靶賽事奪銅。（圖／達志影像／美聯社）