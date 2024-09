萊萬梅開二度領銜　巴塞隆納5比1奪西甲開季6連勝

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(台灣時間23日)深夜西甲焦點戰由巴塞隆納在客場會師東道主比亞雷亞爾,巴塞隆納延續開季火燙狀態,隊長萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)與邊鋒貝洛利(Raphael Belloli)都繳出梅開二度的好表現,幫助球隊終場就以5比1擊敗比亞雷亞爾,開季豪奪6連勝。

上半場第20分鐘,萊萬多夫斯基靠著一次俐落射門幫助巴塞隆納首開紀錄取得1比0領先;第35分鐘萊萬攻勢再起,球經過進攻後從比亞雷亞爾門將孔德(Diego Conde)身上彈出去,萊萬抓準時機近距離倒踢再進一球,巴塞隆納將比分改寫至2比0。

身為東道主的比亞雷亞爾沒有放棄,在第38分鐘憑藉著佩雷斯(Ayoze Pérez)的射門扳回一球,中場休息前,巴塞隆納門將特斯膠根(Marc ter Stegen)神乎其技的將比亞雷亞爾球星佩佩(Nicolas Pépé)可能的追平球撲出,巴塞隆納2比1進入間歇。

