萊萬梅開二度領銜　巴塞隆納5比1奪西甲開季6連勝

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間23日）深夜西甲焦點戰由巴塞隆納在客場會師東道主比亞雷亞爾，巴塞隆納延續開季火燙狀態，隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與邊鋒貝洛利（Raphael Belloli）都繳出梅開二度的好表現，幫助球隊終場就以5比1擊敗比亞雷亞爾，開季豪奪6連勝。

上半場第20分鐘，萊萬多夫斯基靠著一次俐落射門幫助巴塞隆納首開紀錄取得1比0領先；第35分鐘萊萬攻勢再起，球經過進攻後從比亞雷亞爾門將孔德（Diego Conde）身上彈出去，萊萬抓準時機近距離倒踢再進一球，巴塞隆納將比分改寫至2比0。

身為東道主的比亞雷亞爾沒有放棄，在第38分鐘憑藉著佩雷斯（Ayoze Pérez）的射門扳回一球，中場休息前，巴塞隆納門將特斯膠根（Marc ter Stegen）神乎其技的將比亞雷亞爾球星佩佩（Nicolas Pépé）可能的追平球撲出，巴塞隆納2比1進入間歇。

Robert Lewandowski is ON FIRE in LaLiga this season pic.twitter.com/M9RomNKEEv — OneFootball (@OneFootball) September 22, 2024

下半場第58分鐘，巴塞隆納托雷（Pablo Torre）的進球幫助球隊將領先優勢擴大至3比1；緊接著貝洛利在第74、83分鐘完成梅開二度，一舉擊潰比亞雷亞爾，終場巴塞隆納就以5比1收下這場大勝，開季6勝0敗持續穩坐西甲龍頭。

Hansi Flick talks about Barça's big 5-1 win over Villarreal. pic.twitter.com/nHTObn75U2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2024

「我對球隊的比賽方式和球員的角色感到非常自豪，球迷們享受了一場精彩的、充滿活力的比賽，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後說道，「我很高興，因為球隊在進攻和防守方面一直都很緊湊，我們在90 分鐘內非常緊張，我喜歡這種態度，我們一直都很專注，但我們也很享受踢出一些精彩的足球。」