大谷翔平最近棒子火燙　主帥羅伯斯：他簡直不是人類

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉／綜合報導

今（23日）洛杉磯道奇隊在主場6比5大逆轉科羅拉多洛磯隊，9局下道奇落後1分，日籍球星大谷翔平面對24歲右投哈爾沃森（Seth Halvorsen）的指叉球擊出追平陽春砲，單場4安2盜，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後驚呼，「他簡直不是人類。」

大谷翔平首局擊出左外野安打，第3局敲安後盜上二壘，接著在第7局擊出右外野安打後，再度盜壘成功，本季盜壘來到55次，逼近鈴木一朗保持的大聯盟日籍選手最多盜壘紀錄56次。羅伯斯給予大谷肯定說道，「因為他總是充滿使命感，渴望獲勝。」

9局下大谷翔平在球數1好2壞時，咬中88.7哩的指叉球擊出追平轟，隨後貝茲（Mookie Betts）擊出左外野的背靠背再見全壘打，幫助道奇隊獲得勝利。貝茲對大谷的表現讚不絕口，「翔平為球隊帶來了無比的能量，他無疑是我們的領袖，我們只是全力支持他。」

SHOHEI OHTANI HOME RUN TO TIE IT IN THE 9TH!



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自從在對馬林魚的比賽中創下前所未有的「50－50」紀錄後，大谷翔平在隨後的4場比賽中表現驚人，18打數14安打，5支全壘打和13分打點，打擊率也回升至3成，三冠王的目標指日可待。

道奇隊距離例行賽結束還剩6場比賽，25日（台灣時間）起將迎來戰績緊追在後的教士隊3連戰。