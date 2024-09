大谷翔平最近棒子火燙　主帥羅伯斯：他簡直不是人類

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者蘇嘉偉/綜合報導

今(23日)洛杉磯道奇隊在主場6比5大逆轉科羅拉多洛磯隊,9局下道奇落後1分,日籍球星大谷翔平面對24歲右投哈爾沃森(Seth Halvorsen)的指叉球擊出追平陽春砲,單場4安2盜,總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後驚呼,「他簡直不是人類。」

This means something to us. pic.twitter.com/LdfpMVgsPb

大谷翔平首局擊出左外野安打,第3局敲安後盜上二壘,接著在第7局擊出右外野安打後,再度盜壘成功,本季盜壘來到55次,逼近鈴木一朗保持的大聯盟日籍選手最多盜壘紀錄56次。羅伯斯給予大谷肯定說道,「因為他總是充滿使命感,渴望獲勝。」

9局下大谷翔平在球數1好2壞時,咬中88.7哩的指叉球擊出追平轟,隨後貝茲(Mookie Betts)擊出左外野的背靠背再見全壘打,幫助道奇隊獲得勝利。貝茲對大谷的表現讚不絕口,「翔平為球隊帶來了無比的能量,他無疑是我們的領袖,我們只是全力支持他。」

SHOHEI OHTANI HOME RUN TO TIE IT IN THE 9TH!



NO. 53! pic.twitter.com/M1aqPFW8uv