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2024棒球十大新聞回顧：台灣12強奪冠、大谷翔平50、50新紀錄

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年全世界棒球賽事落幕，大谷翔平創下紀錄、12強台灣奪冠等精彩時刻，都深深烙印在球迷腦海裡，迎接2025年之前，《ETtoday新聞雲》整理出今年十大棒球新聞，一起回顧今年精彩賽事。

1.世界12強台灣奪冠！從台北大巨蛋到東京巨蛋感動戰役
世界12強賽台灣寫下感動一夜，一路過關斬將到冠軍戰，睽違32年在三大賽對戰日本獲勝，並中斷日本27連勝。台灣球迷一路從台北大巨蛋到東京巨蛋，應援聲不間斷。台灣隊長陳傑憲冠軍戰轟3分砲，本屆賽事打擊率更高達.625，加上2支全壘打的優異表現，榮獲大會MVP。中華隊從不被看好到冠軍，為台灣棒球史上增加歷史性的紀錄，絕對是2024年值得回味的十大新聞榜首。

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2.大谷翔平50、50史上第一人紀錄
大聯盟「二刀流」大谷翔平今年初來到新球隊道奇，歷經季初隨身翻譯鉅額竊盜案，完全沒有影響到球場上表現。以54轟超越自己2021年的46轟紀錄，並改寫道奇隊史49轟紀錄。再加上單季59盜，成為史上首位締造「50轟、50盜」的球員，而且大谷翔平的50轟紀念球也在年底於101展出。大谷翔平不但於今年宣布結婚，也在年末分享即將當爸爸的喜悅，讓人生目標九宮格更完整。

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

3.道奇奪隊史第8座世界大賽冠軍
擁有大谷翔平加入的MVP豪華陣容，道奇在世界大賽以4勝1敗之姿擊敗洋基，贏得2024年世界大賽冠軍殊榮，隊史第8冠入手。儘管貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）在季中都一度因傷缺陣，但靠著大谷翔平扛開路先鋒的打線仍成功闖進季後賽，弗里曼在世界大賽對洋基5戰轟出4發全壘打，貢獻12打點，獲選為世界大賽最有價值球員。

4.台北大巨蛋掀起中職熱潮觀戰人數破紀錄
台北大巨蛋去年底啟用後，中職開幕戰首度在大巨蛋舉辦，9月20日至21日兄弟對味全，以及台灣大賽G1都創4萬人滿場紀錄。據聯盟官網資料，360場次觀眾人數達到2,766,386人，與去年1,800,130人成長幅度達到53.68%。平均單場觀眾人數7,684人也寫下歷史。

▲▼中職張育成全壘打。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成在台北大巨蛋轟出全壘打。（圖／記者李毓康攝）

5.張育成選秀狀元加盟富邦悍將掀話題
今年中職選秀最大熱門話題，就在6月時大聯盟等級的張育成宣布返台選秀，富邦悍將以3.5年、總值9250萬元的中職史上最大合約簽下他。旅美12年的張育成下半季開打初登場便成為話題人物，7月16日對兄弟中繼投手蔡齊哲的第1球轟出中職生涯首轟。7月28日也在台北大巨蛋轟出第一發全壘打。下半季出賽47場，打擊率.270、上壘率.445、長打率.540，累計10轟，明年他能否在中職第一個完整球季寫下更多紀錄值得期待。

6.中信兄弟總冠軍
中信兄弟走過上半季較為曲折的路，下半季順利在激烈的競爭中挺身而出，台灣大賽再以4勝1敗之姿擊敗上半季冠軍統一獅，笑納隊史第10座總冠軍。在日籍總教練平野惠一執掌兵符下，寫下新的一頁，中職睽違28年再誕生外籍冠軍教頭。陳俊秀FA轉隊首年、周思齊引退年帶領學弟邁向巔峰，總冠軍賽中曾頌恩敲出2發全壘打，打擊率0.524，奪得最有價值球員。亞洲職棒今年都相當精彩熱鬧，日職由橫濱DeNA「下剋上」贏得日本大賽，韓職則由起亞虎奪隊史第12冠。

▲▼中信兄弟總冠軍 。（圖／中信兄弟提供）

▲周思齊引退年，中信兄弟總冠軍 。（圖／中信兄弟提供）

7.時代眼淚！高國慶、周思齊、潘威倫引退
2024年中華職棒迎來三位傳奇球員的引退，分別是統一獅的高國慶、潘威倫和中信兄弟的周思齊，他們留下許多難以超越的紀錄。潘威倫作為2003年選秀狀元，締造中職最多勝、最多先發和最多局數等多項投手紀錄；高國慶自2004年加入統一獅後，以優異表現在多項打擊數據創下隊史第一；周思齊則是從2005年開始職業生涯，不僅成為中職第九位達成千安百轟百盜的球員，更在假球案風暴中展現堅定操守，贏得球迷尊敬。這三位球員不僅在球場上締造輝煌成就，更以敬業態度和良好品德為台灣職棒樹立典範，他們的引退象徵著一個時代的結束，也為台灣棒球史寫下重要的一頁。

▲▼統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅潘威倫台南球場引退 。（圖／統一獅提供）

8.中職FA大頂薪時代
2024年中華職棒的自由球員市場掀起一波熱潮，其中最受矚目的四大球星都獲得破4000萬的高額合約。陳子豪成為最大贏家，與味全龍簽下10年總值1.3億的創紀錄合約，告別中信兄弟。同樣加入味全龍的朱育賢也獲得4年4800萬的優渥條件。陳韻文選擇續留統一獅，簽下月薪75萬的5年約；而詹子賢則婉拒台鋼雄鷹開出的高薪，以月薪80萬的5年約續留中信兄弟，救援王陳韻文也以合約平均月薪75萬元，總值4500萬元的條件續留統一獅。象徵中華職棒正式邁入大頂薪時代，也顯示出球團對球星的重視與職棒市場的蓬勃發展。

9.古林睿煬加盟火腿　開啟旅日新世代
效力於台灣統一7-ELEVEn獅的24歲投手古林睿煬，今年球季結束後加盟北海道日本火腿鬥士隊，簽下3年合約。繼王柏融之後，再有中職好手以入札方式加入日職，古林睿煬盼帶給後輩激勵與希望。此外，國內業餘好手多位也加盟日職，將開啟旅日新世代，包含黃錦豪（巨人）、陳睦衡（歐力士）、蕭齊（樂天）、張峻瑋（軟銀）。以及透過日職選秀先秀在這兩年加盟的徐翔聖（養樂多）、林冠臣（西武）、陽柏翔（樂天）。

▲▼ 古林睿煬、栗山英樹、林岳平 。（圖／啟程國際運動行銷）

▲ 古林睿煬加盟火腿 。（圖／啟程國際運動行銷）

10.U18亞青睽違17年奪冠　台灣棒球世界排名維持第二
U18亞洲盃在天母棒球場開打，中華隊在冠軍戰擊敗來勢洶洶的日本隊，拿下睽違17年的冠軍，前一次奪冠為2007年。中華隊各級在國際賽表現亮眼，U12亞洲盃奪冠、U15世界盃奪季軍，U23世界盃未能晉級複賽，最終名列第8。。WBSC公布的棒球世界排名，台灣仍居第二名。目前總積分5498分，與第一名的日本的差距縮小至1368分。

▲▼2024U18亞青錦標賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2024U18亞青錦標賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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