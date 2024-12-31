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佐佐木朗希面談婉拒球員同席　20支大聯盟球團搶人「像辦電影節」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

羅德海洋隊投手「令和怪物」佐佐木朗希本季結束後挑戰大聯盟，其代理人沃夫（Joel Wolfe）31日（台灣時間）接受線上記者會採訪。他表示有20支球隊對佐佐木表示興趣，同時也透露佐佐木方面向球團提出了「事前要求」。

沃夫形容「就像在舉辦朗希電影節一樣」。他也代表球員表達謝意：「朗希和他的家人都很感謝所有球隊投入大量時間做準備。有些球隊甚至在不確定他是否會透過入札制度轉會的情況下，就已經提前數月開始準備了。」

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沃夫表示：「朗希非常重視所有程序的公平性。這是為了他的決定和球隊。根據他的要求，有幾項事情是事先決定好的。」他透露在面談前就提出了要求。「所有球隊都要有相同的面談時間，具體來說不超過2小時，且所有會面都要在我們的事務所進行。」

佐佐木朗希本人也提出了要求。「其中一個條件是，不要有球員出席會議。」雖然有許多球隊都有日本選手，也有報導提到包括退役球員在內可能會「親自出馬」，但佐佐木本人並不希望如此。「有些球隊的影片中包含了1-2名球員，但大多數出席者都是總經理、助理總經理、教練、投手教練，以及一些訓練人員。」他如此回顧面談的內容。

佐佐木已進行多場面談，據報導已經與道奇隊、洋基隊、大都會隊、小熊隊、遊騎兵隊、巨人隊等多支球隊見面。此外，佐佐木朗希在事前要求中，也要求球團說明溝通方式和分析系統。

23歲的佐佐木在現行制度下，因為未滿25歲，只能簽約小聯盟合約，簽約金也需要從各球團分配的國際簽約金池中支付，因此資金實力較弱的球團也有機會簽下他。25歲以下海外自由球員的簽約期間固定在每年1月15日至12月15日之間，因此佐佐木朗希的去向將在明年1月15日之後決定。

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟球隊面談挑戰轉隊

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