戴資穎不打澳門賽！世界排名下滑到第5　早起練球4字吐心聲

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎上周在中國公開賽止步首輪，本周積分仍是87111，由於在中國賽封后的王祉怡躍居世界第3，小戴從世界第4下滑到第5，在年終賽積分榜上則持平第12。小戴確定不參加明(24)日開打的超級300系列澳門公開賽，是否會打10月的北極公開賽、丹麥公開賽，則還有待評估。

儘管雙膝傷勢未癒，戴資穎在巴黎奧運後仍打了4站賽事，日本公開賽打進4強，卻再次傷到左膝而退賽；台北公開賽止步8強；香港公開賽16強賽再度退賽；上周的中國賽首輪鏖戰43分鐘落敗，賽後她道出內心的難熬，「這些難受的日子，還在進行著，不確定該怎麽繼續下去。」

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由於中國女將王祉怡贏得中國賽后冠，積分暴增到90895，竄升世界第3，本周積分仍是87111的戴資穎從世界第4被擠到第5，小戴在年終賽積分榜上則持平第12，積分為55750，若繼續參賽拚積分，仍有機會擠進前8，取得年終賽參賽資格。

戴資穎確定不參加明日開打的超級300系列澳門公開賽，根據籤表，女單世界前10名都跳過這一站，澳門賽的頭號種子為現任泰國一姐布莎南(Busanan Ongbamrungphan)。

接下來10月有超級500系列北極公開賽、超級750系列丹麥公開賽，戴資穎是否展開歐洲行仍有待評估，雖然深受膝傷困擾，小戴今(23)日仍早起練球，貼出一張球場照寫道，「珍惜、努力」4個字。小戴目前預計繼續比到年底，但一切要視腳傷情況而定。