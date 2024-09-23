周思齊曝「兄弟齊心我愛短今」背後故事　主角短今回應了！

▲▼中信兄弟周思齊引退儀式 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟周思齊長達約15分鐘不打草稿的引退致詞中，笑中帶淚讓球迷聽得津津有味，其中包含他突然「Cue」江坤宇，問他，「兄弟齊心，阿坤下一句是什麼？」讓全場都笑了。周思齊解答，「大家都愛短今！」

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▲短今、周思齊。（圖／短今IG／記者李毓康攝）

周思齊賽後記者會解密這段話的背景故事，「那年發起象圈圈，播出去後在YT點閱率最高，大家看到這個都會心一笑。這是林明杰說的，大家都覺得很好玩，讓大家壓力沒那麼大。所以『兄弟齊心、我愛短今』成為千古佳話，如果短今退休，大家也要持續愛她。」

隨後畫面馬上帶到資深兄弟啦啦隊女孩短今爆哭的畫面，她在引退儀式後也特別發文紀念這「特別的一刻。」她說，「沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住。」

聽到周董回憶往事，而且說，「如果短今退休了，請大家繼續愛她」短今透露，「眼淚真的忍不住！你怎麼能不愛他。」她也向周思齊說，「今天不是結束、不是離開，而是傳承的開始。謝謝你，周董。我的青春裡伴隨了歡笑與淚水，謝謝你陪我們走過這段旅程，你辛苦了。」

▲▼周思齊生涯最終戰賽後引退儀式。（圖／記者李毓康攝）