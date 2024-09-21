許竹見為周思齊引退獻祝福　期待台灣也有大谷翔平

▲周思齊引退賽，開球嘉賓林致光、林恩宇、許竹見。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

周思齊引退主題週正式登場，昔日誠泰Cobras球員們齊聚台北大巨蛋，共同見證這一重要時刻。「誠泰三本柱」之一的許竹見也到場，擔任開球嘉賓，場面充滿懷舊與感動。

許竹見表示，多年後能夠在台北大巨蛋看到滿場球迷，與這些老朋友再次相聚，讓他十分感動。他提到周思齊早在明星賽時便表達過希望藉由引退週活動，讓昔日的戰友們回到球場，重溫棒球的氛圍。「大巨蛋的環境和感受真的很好，思齊這麼努力，讓我們這些沒有引退儀式的選手，另類地和球迷道別，真的是非常感謝他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

右外野看台上滿滿的誠泰球迷讓許竹見動容。他感慨道，「這麼久了，還有人記得我們，對我們來說這是一種肯定。」同時他也呼籲球迷繼續支持台灣棒球，期待台灣棒球能夠持續進步，「棒球要好，不只是球員的努力，還需要大家的支持，才能推動棒球到更高的層次。」

當初因「黑米事件」遭中職球團「默契封殺」，許竹見黯然離開職棒舞台，之後打了幾年甲組成棒，目前從事古蹟維修工程。

會不會遺憾沒有一個引退儀式，和球迷好好道別，許竹見看得坦然，「不只是誠泰，以前的老三商、老味全、老中信的球員也沒有這樣的引退儀式。當時的環境與現在不同，現在的球團非常努力，讓選手有一個不一樣的形式離開球場，我真的很感謝他們。」

對於自己是否退得太早，許竹見笑說：「時代總是會進步。我們那時候的環境沒那麼好，現在他們有這樣的環境，就要更努力。他們肩膀上的壓力一定比我們還大，希望他們能夠好好努力，將環境推向更高點，讓基層的小朋友有希望，期待未來能出現像日本大谷翔平這樣的選手，成為台灣的代表。」

能夠穿上誠泰球衣重返球場，許竹見直呼，是從未想過的事，「因為我們當初離開得很匆忙，能夠有今天，真的是連作夢都不敢想。」

