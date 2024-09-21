「感觸很深...」2010冠軍班底剩他與王勝偉　張志豪想為周思齊再拚一冠

▲張志豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟周思齊將在22日進行引退賽，正式卸下球員身份。隊友張志豪成陣中年紀最長野手，也是2010年奪冠班底最後成員。當年班底逐一退休，張志豪感嘆，「好像可以理解恰哥（彭政閔）當初退休的心情了，也希望再和學長（周思齊）拚到一次冠軍。」

兄弟2010年拿下台灣大賽冠軍，張志豪回憶，當年身邊隊友幾乎都褪下戰袍，「退休的退休、轉教練的轉教練，一起拿冠軍就剩他（周思齊），另外一個（王勝偉）已經在富邦了。」

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周思齊在宣布引退之後，張志豪直言，感觸特別深，「因為我從不認識職棒到進來，然後有一些學長可以撐腰，到後面學長一個一個都休息、退休了，如今剩下自己。」

「我可以想像當初恰哥的感覺，因為他之前三連霸那時候，也是看著幾個成員一個一個退休。」張志豪感嘆說道，「這段時間也有很明確感受到，可以跟他（周思齊）當隊友的時間越來越短了。」

「他退休也不會說需要交代什麼，因為我們大家都知道自己要做什麼。」張志豪表示，周思齊總是以行動感染學弟，「自己從這些學長身上學到的東西，也是一點一滴累積而來。」

「很多東西不需要去講，就像我之前很常跟記者說，要怎麼樣教導學弟，我只要把我自己的工作做好，百分之百做好，學弟自然會看到，他自然會想要跟上，大家都不是小朋友了。」張志豪強調以行動做好學弟榜樣，「告訴他們，我還可以做到，你們為什麼沒辦法？不能一直用提醒的。」

他笑稱，「我該提醒的，都已經講過了，下一次我就是用罵的，我都這樣開玩笑，跟學弟講。」

張志豪如今有個願望，希望能和周思齊再一起拿到冠軍戒指，「球隊2連霸（2021、2022）那時，我因為受傷缺席，希望可以再幫學長拿一座，讓他退休有一個好禮物。」

退休是球員的必經之路，張志豪坦言，「我也會走到那個時候，所以趁現在還能做一些能做的，我就會盡量去做。」37歲的他，場上態度始終如一，「像我之前講的，我不會為避免受傷，不去拚任何一顆球，我一樣會拚任何一顆球，不想要以後留遺憾。」

▲周思齊引退賽。（圖／記者李毓康攝）