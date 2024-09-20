「王者」政大踢館全一般生臺大險崩盤！僅9分驚險獲勝

▲CBL臺大對決政大 。（圖／CBL提供）

記者簡名杉／台北報導

今(20)晚第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽迎來臺灣大學第二場主場賽事，由主隊臺大男籃主場對戰UBA強權政大雄鷹，臺大挾著地主優勢，打出精彩好球，上半場更領先在UBA賽場締造四連霸的政大達7分，可惜下半場體力和經驗不足等問題浮現，而政大則開始加強防守，同時靠著主力順利在第三節翻盤，並在比賽尾聲拉開比分，終場政大以78比69險勝臺大。

此役首節臺大雖然手感不佳僅得7分，但次節開始復甦，靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，加上後衛葛浩宇大爆發，單節三分球4投全中，狂砍12分，蔡秉杰也進帳7分，次節臺大轟出31比18的單節猛攻，半場取得38比31領先。

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下半場UBA衛冕軍政大開始回神，第三節先轟出12比0的猛攻，單節回敬31比21的反擊，才扭轉頹勢，不過落後的臺大第四節仍窮追猛打，到比賽尾聲都只落後一顆球權的差距，但政大順利打出6比0的封關攻勢，將比數成功拉開艱辛守住戰果。

此役王者政大三位主力，包含宋昕澔、吳志鍇、波波卡皆坐壁上觀，王暐嘉全場22分、12籃板為全隊表現最出色球員，黃子軒則挹注12分、16籃板；臺大表現最優的則是全場有22分、6抄截的蔡秉杰。