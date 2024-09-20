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甜瓜愛子各校瘋搶！強調父親沒強迫他加入母校雪城大學

▲甜瓜愛子基揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜愛子基揚(右)。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

NBA傳奇巨星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)愛子基揚(Kiyan Anthony)克紹箕裘，身為四星高中生的他，即將畢業邁入大學賽場，目前傳出包含奧本大學、南加州大學、佛羅里達州立大學、俄亥俄州立大學、羅格斯大學以及父親的母校雪城大學都在積極爭取他加入，基揚日前受訪透露，自己爸爸完全尊重他的決定，沒有強迫他一定要加入自己的母校。

「甜瓜」安東尼是雪城大學的著名校友，他於2003年以大一新生之姿率領雪城大學摘下該年NCAA總錦標，並隨即宣佈棄學投入選秀，最終以探花之姿加入丹佛金塊，雖然安東尼並沒有完整在雪城大學讀完四年，但他在踏入職業後並沒有忘記母校，數度捐贈大筆資金給學校添購籃球設施，更有體育館因此以他命名。

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身高6呎5吋(約196公分)的基揚主打得分後衛，高中就讀紐約的長島路德中學，並很快展現出自己的籃球天賦，不只獲得《ESPN》全國第36名的四星高中生評價，更被評為是2025年NBA選秀會最佳射手。

在他高中即將畢業之際，已經有數間籃球名校向基揚拋出橄欖枝，其中就包含父親的母校雪城大學，也因此有不少人預測基揚有很大機率進入該校就讀，但基揚並未說死，同時表示自己還在抉擇當中，將會在未來兩個月內作出決定。

基揚強調，自己的父親完全沒有干預他的選擇，「我爸從來沒有因為他的名字在那個體育館上，就強迫我去讀雪城大學，他在雪城大學達成很多成就，但他知道我是獨立的個體，最後決定權還是在我。」

「我很常去雪城大學訓練，不過我爸永遠不會因為自己曾就讀於雪城大學，就強迫我也要進去就讀，除非我自己真的想要進去就讀，否則他不會硬要我追隨他的腳步。」基揚說，而他也預計在最終決定落腳處前再度拜訪雪城大學。
 

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