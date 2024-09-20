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勇士2紙訓練營合約補強鋒線！訓練營名單達21人滿編

▲勇士訓練營合約簽下馬里蘭大學斯考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士訓練營合約簽下馬里蘭大學斯考特。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

金州勇士日前傳出兩筆新補強，用兩張「Exhibit-10」訓練營合約簽下兩位前鋒強森(Javan Johnson)、斯考特(Donta Scott)，加上近期同樣用訓練營合約簽下的柯林斯(Yuri Collins)之後，勇士的訓練營名單已經達到滿額的21位球員，將從這些球員中找出可用之兵、征戰新賽季。

強森、柯林斯上賽季都於金州勇士發展聯盟聖克魯斯勇士效力，斯考特則是代表勇士於拉斯維加斯夏季聯賽出賽，25歲的強森畢業於德保羅大學，上賽季在聖克魯斯勇士出賽34場，平均23分鐘上場時間能拿下11.3分、3.1籃板，能以38%命中率場均飆進2.6記三分。

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柯林斯現年則為23歲，上賽季同樣出賽34場，平均25分鐘上場時間能斬獲6.3分、5.1助攻，三分球命中率高達39.7%，而斯考特則是今年在畢業於效力五年的馬里蘭大學後參加選秀，雖然並未中選，但馬上被勇士延攬，今年夏季聯賽共代表勇士出賽7場比賽，平均15.5分鐘上場時間拿下4.9分、3.6籃板。

簽下這三位球員之後，勇士目前訓練營名單已經有滿編的21位球員，將於10月30日的媒體日後前往夏威夷展開季前訓練營，這是勇士繼2007年後，暌違17年再度回到夏威夷展開季前訓練營，他們預計會在夏威夷展開6場季前熱身賽。

關鍵字： 勇士NBA訓練營

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