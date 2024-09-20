狀元西蒙斯連3年背傷淪「薪水小偷」　歐尼爾：不想再聽藉口

"Ben is sensitive right, he came in with a lot of hype… When he got exposed… When he didn’t want to shoot in Atlanta and he kept passing the ball, and everybody was jumping on him, he got exposed. Now the back thing, I let that go the first year, I’m not letting that go 3 years… pic.twitter.com/8mB1ZU6zpO — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)近3季共賺進1.063億美元(約34億台幣)的薪資，卻只出賽57場，從全能高控衛淪為「薪水小偷」，他下季能否健康復出引起關注。洛城傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)近日在節目上批評，背傷1年還可以接受，連3年就說不過去，「不想再聽那些藉口。」

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

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西蒙斯2020-21賽季結束後在費城大鬧離隊，除了背傷纏身，還傳出有心理疾病，七六人2022年2月與籃網進行重磅交易，用西蒙斯換取3屆得分王哈登(James Harden)。但西蒙斯來到布魯克林後，只打了179場比賽中的57場，他的合約將在下季(2024-25賽季)到期。

名人堂傳奇球星歐尼爾近日在《The Big Podcast》節目中嚴厲批評西蒙斯，「他很敏感。他進入聯盟時聲勢浩大，但沒打出什麼像樣的比賽。當他在亞特蘭大比賽時不敢投籃，一直在傳球，所有人都在批評他，他的問題被曝露出來。」

歐尼爾所說的是七六人2021年東區準決賽搶七戰，西蒙斯明明有空檔卻因缺乏自信而不出手，最終費城遭到老鷹淘汰，沒能挺進分區冠軍賽。在那之後，西蒙斯就受到膝蓋和背部傷勢困擾，近3季合計只打了57場比賽，只繳出場均6.7分、6.7籃板和6助攻。

談到西蒙斯的傷病，歐尼爾不客氣地說，「關於背部問題，第一次還能放過，但連續3年就不能再接受。現在是2024年，你有治療方法、有藥物、有療程，我不想再聽那些廢話了。而且我能看出他回歸時，他害怕大家會怎麼評價他，他仍然處於震驚狀態。」

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）