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狀元西蒙斯連3年背傷淪「薪水小偷」　歐尼爾：不想再聽藉口

記者游郁香／綜合報導

2016年狀元西蒙斯(Ben Simmons)近3季共賺進1.063億美元(約34億台幣)的薪資，卻只出賽57場，從全能高控衛淪為「薪水小偷」，他下季能否健康復出引起關注。洛城傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)近日在節目上批評，背傷1年還可以接受，連3年就說不過去，「不想再聽那些藉口。」

▲籃網西蒙斯先發上場不到16分鐘又傷退，下半場只能在板凳當啦啦隊。（圖／CFP）

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

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西蒙斯2020-21賽季結束後在費城大鬧離隊，除了背傷纏身，還傳出有心理疾病，七六人2022年2月與籃網進行重磅交易，用西蒙斯換取3屆得分王哈登(James Harden)。但西蒙斯來到布魯克林後，只打了179場比賽中的57場，他的合約將在下季(2024-25賽季)到期。

名人堂傳奇球星歐尼爾近日在《The Big Podcast》節目中嚴厲批評西蒙斯，「他很敏感。他進入聯盟時聲勢浩大，但沒打出什麼像樣的比賽。當他在亞特蘭大比賽時不敢投籃，一直在傳球，所有人都在批評他，他的問題被曝露出來。」

歐尼爾所說的是七六人2021年東區準決賽搶七戰，西蒙斯明明有空檔卻因缺乏自信而不出手，最終費城遭到老鷹淘汰，沒能挺進分區冠軍賽。在那之後，西蒙斯就受到膝蓋和背部傷勢困擾，近3季合計只打了57場比賽，只繳出場均6.7分、6.7籃板和6助攻。

談到西蒙斯的傷病，歐尼爾不客氣地說，「關於背部問題，第一次還能放過，但連續3年就不能再接受。現在是2024年，你有治療方法、有藥物、有療程，我不想再聽那些廢話了。而且我能看出他回歸時，他害怕大家會怎麼評價他，他仍然處於震驚狀態。」

▲籃網西蒙斯先發上場不到16分鐘又傷退，下半場只能在板凳當啦啦隊。（圖／CFP）

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA西蒙斯歐尼爾籃網俠客

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