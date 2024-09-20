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籃網將高掛「半人半神」卡特球衣！成隊史退役背號第7人

▲▼「半人半神」卡特、活塞傳奇畢拉普斯和「Logo爺」衛斯特入選2024年籃球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網將退休「半人半神」卡特球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

擁有「半人半神」之稱的NBA名人堂球星卡特(Vince Carter)，於自己22年NBA生涯當中，就屬多倫多暴龍以及紐澤西籃網時期表現最亮眼，籃網為了致敬這位隊史其中一位最偉大的球員，宣布將正式退役他的15號球衣，而卡特也成為籃網隊史第七位榮獲此殊榮的選手。

將於今年10月正式進入奈史密斯籃球名人堂的卡特，於1998年選秀會首輪第五順位被金州勇士選中，並隨即被交易到暴龍，開啟傳奇生涯，而他在效力暴龍6季之後，於2004~05球季被交易到籃網。

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雖然加盟籃網後，卡特從原本的球隊一哥變成傳奇控衛奇德(Jason Kidd)旁的二把手，但他仍二度入選明星賽，並且效力籃網4個半季，卡特場均能繳出23.6分、5.8籃板、4.7助攻、1.2抄截的全面身手，是籃網於21世紀初陣中不可或缺的主攻手。

日前籃網隊發出聲明指出，為了致敬卡特對球隊的貢獻，他們將於新賽季、明年1月25日主場對戰邁阿密熱火的比賽中，為卡特舉辦他的15號球衣退役儀式，他對球隊的偉大貢獻將永遠高掛在籃網主場巴克萊中心的天花板。

卡特也成為籃網隊史第七位獲得球衣退役殊榮的選手，前6位分別是身穿3號球衣的前南斯拉夫球星彼得羅維奇(Drazen Petrovic)、身穿5號球衣的奇德、身穿23號球衣的威廉森(John Williamson)、身著25號的梅爾西奧尼(Bill Melchionni)、身穿32號的「J博士」厄文(Julius Erving)與52號的威廉斯(Charles "Buck" Williams)。

關鍵字： 籃網卡特半人半神NBA

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