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神引導大谷達成51轟51盜　栗山英樹稱讚四刀流：很有翔平風格

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天（20日）打出單場3轟、2次盜壘成功，達成大聯盟51轟、51盜的驚人成就，他的恩師栗山英樹坦言沒有想過大谷翔平會「50轟50盜」，而且有「60轟60盜」的能力，他表示，「大谷現在是『四刀流』球員。」

大谷翔平今天對戰馬林魚隊，6打數敲出6支安打，包括3支全壘打、2次盜壘達成史無前例「51轟、51盜」，單場10打點。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

恩師栗山英樹被問到是否有想過大谷翔平會「50-50」？他說，「確實沒有想過。大谷對盜壘竟有如此大的興趣，並且能夠取得這樣的成就，真是太好了，太驚人了。我很高興，但同時希望他不要因此感到滿足。他能做到的還遠不止這些。雖然我擔心他之前手術過的肘部，但我認為他能打出更多全壘打，可以達到非常高的高度。」

栗山英樹對於大谷的51盜十分意外，「他對於盜壘的執著確實讓我感到意外，真的是很有『翔平風格』。盜壘是個讓人緊張的事情，如果失敗了會給球隊帶來麻煩。他看起來真的可以做到『60-60』，他有這個能力。如果一開始就這樣想，他可能已經達成了。」

大谷翔平在日職火腿隊時期就有盜壘的渴望，栗山表示，「在日本火腿時期，只要有機會，他就會嘗試盜壘，但我經常制止他，不讓他盜壘。他是一個判斷力極強的選手，雖然具備盜壘的速度，但我們的首要任務是不讓他受傷。」

栗山表示，「在WBC期間，我記得他在身體狀況允許的情況下，能夠承受一定程度的負荷。盜壘會導致疲勞，因此如果沒有良好的身體狀態，他是不會輕易嘗試的。在八月見到他時，他看起來很有精神。能夠在整個賽季中保持健康，並且繼續出色地比賽，真是了不起。」

「我曾經說過他在美國會成為『三刀流』，甚至可能有守備的機會。現在他又加入了『四刀流』。盜壘可能是他訓練的一部分，成為了他進一步提升自己的一種方式。」栗山說。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

栗山說，「雖然大谷不會說出來，但在比賽中盡力跑壘，可能可以減少在訓練中的需要，從而節省時間來進行其他訓練。他的這種思維方式和其他人完全不同。」

「他的判斷力非常出色，當然他的速度也是不容小覷的。但我們最擔心的是避免他受傷，所以我們更多的是考慮風險。」栗山指出，「最讓人驚訝的是，他在美國創造了一種氣氛，讓大家都覺得不應該投觸身球給他。這是他的比賽風格、努力和人品的綜合體現，這也導致了他能達成50-50的成就。」

栗山認為大谷應該對投手的習慣和動作進行了相當多的研究。這種研究也會有助於他的投球和打擊。他的棒球理論可能因此得到了進一步的擴展，「對於他下個賽季以及未來的表現，我非常期待。」

對於大谷今年的表現，栗山還有更高的期待，「雖然他目前的成績已經非常驚人，但我不希望他感到滿足。我認為他能達到的高度還遠不止於此。我真的認為他可能會打出80支全壘打。他總是能夠實現別人無法想像的事情，關鍵在於我們是否能相信他。只要有人認為他做不到，他就會停下腳步。」

大谷翔平明年將以投手復出，栗山說，「大家都在談論賽揚獎，但我認為大谷能夠創造完全不同的成就，甚至包括守備在內。他是一個能夠實現大家無法想像之事的選手。我們不能限制他的想像力。」

在WBC奪金的邁阿密達成「51轟51盜」，栗山很有感覺，「這感覺像是被神引導了一樣。他是背負著這種使命的選手，這種故事情節非常重要。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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