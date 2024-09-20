詹皇狂讚大谷翔平！2小時破400萬人查看　美媒：60轟60盜也不是夢

THIS GUY IS UNREAL!!!! WOWZERS https://t.co/2IyMP8xf7A — LeBron James (@KingJames) September 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

MLB「二刀流」球星大谷翔平今(20)日完成「51轟51盜」壯舉，單場6打數6安打，包括3支全壘打，史詩級表現在體壇引起廣泛迴響，NBA歷史得分王詹姆斯(LeBron James)也發文讚嘆，「這傢伙太不可思議了！」美國媒體《ClutchPoints》認為大谷可能將紀錄推進到55轟55盜，「甚至60轟60盜也不是不可能。 」

▲NBA天王詹姆斯。（圖／CFP）

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大谷翔平在道奇20比4狂勝馬林魚的比賽中，連6打數敲安，包辦3轟、10打點，成為MLB「50轟50盜俱樂部」創始成員，「封神」表現令全世界瘋狂。正在備戰個人第22個賽季的NBA天王詹姆斯也分享了大谷的比賽「高光(精彩片段)」並讚嘆道，「這傢伙太不可思議了！」

值得一提的是，詹姆斯在X上的發文，短短2個小時就有超過400萬人查看。另一位NBA球星、七六人MVP恩比德(Joel Embiid)則直接封大谷是「史上最偉大球員」，籃壇巨星也為大谷瘋狂。

▲大谷翔平達成單季51轟51盜。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《ClutchPoints》分析，以大谷目前火燙的狀態來看，他可能會在這個賽季達成55轟55盜的成就，「甚至60轟60盜也不是不可能。」

美國資深記者南丁格爾(Bob Nightengale)也說，「大谷翔平成為『50轟50盜』俱樂部創始成員，可能很快就會成為『55轟55盜』的創始成員。」