運動雲

>

詹皇狂讚大谷翔平！2小時破400萬人查看　美媒：60轟60盜也不是夢

記者游郁香／綜合報導

MLB「二刀流」球星大谷翔平今(20)日完成「51轟51盜」壯舉，單場6打數6安打，包括3支全壘打，史詩級表現在體壇引起廣泛迴響，NBA歷史得分王詹姆斯(LeBron James)也發文讚嘆，「這傢伙太不可思議了！」美國媒體《ClutchPoints》認為大谷可能將紀錄推進到55轟55盜，「甚至60轟60盜也不是不可能。 」

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲NBA天王詹姆斯。（圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平在道奇20比4狂勝馬林魚的比賽中，連6打數敲安，包辦3轟、10打點，成為MLB「50轟50盜俱樂部」創始成員，「封神」表現令全世界瘋狂。正在備戰個人第22個賽季的NBA天王詹姆斯也分享了大谷的比賽「高光(精彩片段)」並讚嘆道，「這傢伙太不可思議了！」

值得一提的是，詹姆斯在X上的發文，短短2個小時就有超過400萬人查看。另一位NBA球星、七六人MVP恩比德(Joel Embiid)則直接封大谷是「史上最偉大球員」，籃壇巨星也為大谷瘋狂。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平達成單季51轟51盜。（圖／達志影像／美聯社）

美國媒體《ClutchPoints》分析，以大谷目前火燙的狀態來看，他可能會在這個賽季達成55轟55盜的成就，「甚至60轟60盜也不是不可能。」

美國資深記者南丁格爾(Bob Nightengale)也說，「大谷翔平成為『50轟50盜』俱樂部創始成員，可能很快就會成為『55轟55盜』的創始成員。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇大谷翔平道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

大谷翔平50轟紀念球在哪？美媒曝：球迷帶回家了

大谷翔平50轟紀念球在哪？美媒曝：球迷帶回家了

打點超越松井、盜壘追趕一朗　美媒看好大谷翔平「55轟55盜」　

打點超越松井、盜壘追趕一朗　美媒看好大谷翔平「55轟55盜」　

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

澄清牧倫斯沒抓狂暴走　許皓程：南韓職籃隊趕著吃烤肉

澄清牧倫斯沒抓狂暴走　許皓程：南韓職籃隊趕著吃烤肉

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

懸殊分差正面對決才是棒球精神　馬林魚主帥解釋為何不敬遠大谷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

2大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

3快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

4快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

5大谷翔平生涯首次季後賽夢想成真

最新新聞

1大谷翔平50轟苦主投手脫帽致敬

2美媒預言「詹皇父子開幕戰肯定聯手」

3大谷翔平50轟紀念球估算價值638萬台幣

4籃網將高掛「半人半神」卡特球衣！

5亞足聯U20亞洲盃資格賽場場硬仗！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

#大谷翔平 跑出49盜追平教頭紀錄！ 離50轟50盜又更近一步

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366