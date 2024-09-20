吉爾伯特單季200K達陣　水手擊敗洋基力拼外卡晉級資格

▲吉爾伯特（Logan Gilbert）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手今天（台灣時間20日）主場與紐約洋基打3連戰的最後一場比賽，水手靠著王牌右投吉爾伯特（Logan Gilbert）5.2局飆出9次三振責失2分的好表現下，率隊3比2贏球避免遭對方橫掃；拿到這一勝的水手距離最後一張外卡席次勝差僅剩2場，力求晉級季後賽。

That's 200 strikeouts this season for Logan Gilbert, who becomes just the ninth player in Mariners history to reach that benchmark. pic.twitter.com/S15ggqSXxg [廣告]請繼續往下閱讀... September 19, 2024

1局下半，水手一壘手透納（Justin Turner）與波蘭柯（Jorge Polanco）先後在三壘有人的時候敲出高飛犧牲打幫助球隊先馳得點，下一棒克勞佛（J.P. Crawford）再補上一支帶有一分打點的適時安打，首局結束水手將領先優勢擴大至3比0。

客隊洋基則是在3局上半靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）的兩分砲打破鴨蛋；先發右投施密特（Clarke Schmidt）在度過第一局的亂流後也穩定下來，最後施密特主投5局送出7次三振責失3分，5局結束水手3比2領先。

在比賽後段雙方打者都受到兩邊投手嚴加看防，都未能繼續在計分板上添加分數，最終水手3比2順利贏球，勝投則是由吉爾伯特拿下，他今天5.2局飆出9次三振責失2分，本賽季累積投出207次三振，成為水手隊史上第九位能單季三振次數突破200大關的投手。

Logan Gilbert this season has set career highs in fWAR, bWAR, Innings, SIERA, WHIP, BAA, and K-BB%.



Along with a 3.26 ERA, cannot be understated how great of a season he's had. pic.twitter.com/ZyyQoP22u8 — Cam (@Camd3n_10) September 19, 2024

「感覺就像是一場大型比賽、大型系列賽，顯然，對面是一支優秀的球隊，每場比賽對我們來說都非常重要，今天我們真的需要贏球，只是想給我們一個機會，」吉爾伯特說。

「我認為我們並沒有過多關注積分榜的未來，」水手主帥威爾森（Dan Wilson）補充表示，「我認為我們正在考慮每天晚上我們需要做什麼，今天我們需要贏得一場勝利，我們做到了。」