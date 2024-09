吉爾伯特單季200K達陣　水手擊敗洋基力拼外卡晉級資格

▲吉爾伯特(Logan Gilbert)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西雅圖水手今天(台灣時間20日)主場與紐約洋基打3連戰的最後一場比賽,水手靠著王牌右投吉爾伯特(Logan Gilbert)5.2局飆出9次三振責失2分的好表現下,率隊3比2贏球避免遭對方橫掃;拿到這一勝的水手距離最後一張外卡席次勝差僅剩2場,力求晉級季後賽。

That's 200 strikeouts this season for Logan Gilbert, who becomes just the ninth player in Mariners history to reach that benchmark. pic.twitter.com/S15ggqSXxg

1局下半,水手一壘手透納(Justin Turner)與波蘭柯(Jorge Polanco)先後在三壘有人的時候敲出高飛犧牲打幫助球隊先馳得點,下一棒克勞佛(J.P. Crawford)再補上一支帶有一分打點的適時安打,首局結束水手將領先優勢擴大至3比0。

客隊洋基則是在3局上半靠著奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)的兩分砲打破鴨蛋;先發右投施密特(Clarke Schmidt)在度過第一局的亂流後也穩定下來,最後施密特主投5局送出7次三振責失3分,5局結束水手3比2領先。

在比賽後段雙方打者都受到兩邊投手嚴加看防,都未能繼續在計分板上添加分數,最終水手3比2順利贏球,勝投則是由吉爾伯特拿下,他今天5.2局飆出9次三振責失2分,本賽季累積投出207次三振,成為水手隊史上第九位能單季三振次數突破200大關的投手。

Logan Gilbert this season has set career highs in fWAR, bWAR, Innings, SIERA, WHIP, BAA, and K-BB%.



Along with a 3.26 ERA, cannot be understated how great of a season he's had. pic.twitter.com/ZyyQoP22u8