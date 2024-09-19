113年度學校體育傳炬獎　許淑慧與王沁芳深耕基層獲獎表揚

▲許淑慧教師(中)與杭州亞運柔道雙金楊勇緯(左)及連珍羚(右)選手合影 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

教育部體育署今(19)日公布「113年度教育部體育署學校體育傳炬獎」獲獎名單，邀請許淑慧教師及王沁芳教練出席，分享推展柔道教育的心得。許淑慧在高中任教20餘年期間致力於柔道推廣，協助地方縣市舉辦體育活動，退休後仍持續奉獻於柔道人才培育，王沁芳教練在2009年為我國拿下第一面世界大學運動會柔道金牌，現在投身教練工作，延續柔道教育的基層扎根。

體育署表示，辦理學校體育傳炬獎目的，為表揚致力推展學校體育教育的團體組織及個人，感謝貢獻於學校體育事務推廣的基層的老師、教練、學校及機關團體，本年共計41個機關、學校及個人獲獎，獎項類別包含「績優機關獎」、「績優學校獎」、「教學傑出獎」、「活動貢獻獎」、「運動教練獎」及特別獎項「學校體育奉獻獎」與「終身成就獎」等，體育署將於24日在張榮發基金會國際會議廳舉行頒獎典禮。

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近年我國柔道選手在國際賽場表現出色，在本年學校體育傳炬獎獲獎中，獲頒學校體育奉獻獎的退休教師許淑慧及獲頒運動教練獎的台北市立大學技擊運動學系助理教授王沁芳，這兩位獲獎者是對柔道教育推展不遺餘力的耕耘者。

許淑慧在台北市立大理高中任教20年，培育出許多優秀的運動選手，是台北市柔道發展歷程中不可或缺的重要師資之一，協助辦理北市教育盃柔道錦標賽、曾任中華民國柔道總會副秘書長，現職為東亞柔道總會副秘書長。近年獲聘擔任體育署人才培訓輔導小組委員、黃金計畫主持人等，包括東京奧運奪下男子柔道銀牌的楊勇緯、三屆奧運國手連珍羚，都是她曾輔導的對象，從基層教育到競技培育，對於學校體育發展有顯著貢獻。

▲王沁芳教練(後排中)與台北市立大學柔道學生合影 。（圖／體育署提供）

王沁芳是台北市立大學技擊運動學系助理教授及柔道代表隊教練，擔任選手時期曾代表臺北市獲得六次全國運動會金牌，擁有11年的國家隊選手資歷，在2009年貝爾格勒世界大學運動會拿下金牌、2010年廣州亞運獲得銀牌等優異成績，退役後投入教練工作，在傳統柔道精神的基礎下納入創新的訓練模式，並且結合運動科學運用於提升選手運動表現，以自身的柔道專長傳承所學及經驗。

113年共計收到69件學校體育傳炬獎申請案件，經過初選、複審及決選等三階段審查及討論最終評選出包括團體類獎項及個人獎項共計41個機關、學校及個人獲獎；團體獎項包含「績優機關獎」1個、「績優學校獎」16所；個人獎項有「教學傑出獎」7名、「活動貢獻獎」5名及「運動教練獎」7名，另有特別獎項包括「學校體育奉獻獎」3名與「終身成就獎」2名獲獎。

體育署也藉由頒獎典禮感謝所有在基層為學校體育辛苦付出的體育教師、教練，也感謝教育界、體育界的夥伴以及學校及地方縣市政府，一同守護基層運動推廣的火苗，持續照亮體育教育的發展前程。頒獎典禮實況將於9月24日下午舉辦，於中華民國大專校院體育總會YouTube SSUtv頻道（網址：https://www.youtube.com/live/fy2ckE28dHY?si=uA0l5D9cu23ODN4i）也將直播典禮。