飆「完美一局」隊史第4次！　光芒派波伊特：沒有比這更好的答案

▲派波伊特。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

光芒先發右投派波伊特(Ryan Pepiot)在今天(台灣時間19日)主場對戰波士頓紅襪的第5局中投出「完美一局」,這是光芒隊史第4次,也是自2017年8月4日艾爾瓦拉多(José Alvarado)後的第一次。

5局上半派波伊特一開始先用三顆速球讓康納王(Connor Wong)站著不動被三振,接下來再連用三顆94英里速球讓阿布瑞尤(Wilyer Abreu)揮棒落空三振;最後面對卡薩斯(Triston Casas)用兩顆變速球取得領先後,派波伊特第三顆用96英里高角度速球讓打者揮棒落空三振出局,用強勢表現達成大聯盟本季第二次「完美一局」。

在大聯盟歷史上只有116局完美一局,本賽季第一次則是由當時還在白襪的火球男科佩奇(Michael Kopech)於7月11日達成;自2016年以來,大聯盟在每個完整賽季中都至少有一次完美一局。

