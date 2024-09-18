運動雲

>

「投手大谷」季後賽登板？　213勝名人堂球星：難以想像

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

目前擔任《FOX》球評的名人堂投手史摩茲（John Smoltz），對於道奇是否會讓日籍球星大谷翔平在季後賽登板投球，給予否定的答案，他認為風險實在太高。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）不排除讓大谷在季後賽登板的可能性，「投手大谷」在季後賽登板投球的話題也引起關注。不過生涯累積213勝的名人堂投手史摩茲直言，「現代棒球中，這樣的情況是無法想像的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步解釋說，「10月上場投球，代表他將在最興奮的狀態下突然投球。如果大谷在9月初就開始實戰投球，這件事就有可能，但直接從季後賽復出......考慮到球隊支付給他的巨額薪水，這絕對是不可能的，因為受傷風險太高。」

儘管道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）右肘傷勢加劇，本季復出機率較低，加上克蕭（Clayton Kershaw）尚未回歸，以及布勒（Walker Buehler）和米勒（Bobby Miller）表現不穩，史摩茲認為道奇本季依然有奪冠希望。

「季後賽中擁有最佳投手陣容的球隊最有機會，但這並不保證勝利。有些球隊，即便只有2.5個先發投手可用，也能像去年遊騎兵那樣，靠強大的打線與幾位狀態良好的投手一路贏到最後。」

不過，史摩茲也強調這並不是成功的固定公式，而是取決於球隊能否在進攻和投手表現之間找到平衡。關於道奇，他認為打線雖然可以拿下勝利，但這並不是球隊高層在季後賽中所期望的最佳情境。

▲名人堂投手史摩茲(John Smoltz)。（圖／達志影像／美聯社）

▲名人堂投手史摩茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平史摩茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

史上最速40-40紀念球上架！大谷翔平傳奇一擊待價而沽

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

引退轉職！呂偉晟開「吊車」　董秉軒當健身教練：自己努力的事

引退轉職！呂偉晟開「吊車」　董秉軒當健身教練：自己努力的事

大谷翔平重返WBC封王之地開轟！征服第30座球場　打點直追松井秀喜

大谷翔平重返WBC封王之地開轟！征服第30座球場　打點直追松井秀喜

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

熱門新聞

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

2道奇魔術數字消失　大谷48轟再創紀錄

3女球迷接到大谷全壘打：手還在抖

4丹尼爾掀打擊革命　激發宋晟睿天花板

5鄭宗哲升上3A！ 離大聯盟僅一步之遙

最新新聞

1周思齊引退週　誠泰、兄弟OB回球場

2投手大谷季後賽登板？名人堂球星難想像

3柯爾曝「嘴綠」讓他最怒的事

4道奇曾單季16勝先發有望歸隊！　

5周天成退世界第4好手　挺進中國賽16強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366