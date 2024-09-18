「投手大谷」季後賽登板？　213勝名人堂球星：難以想像

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

目前擔任《FOX》球評的名人堂投手史摩茲（John Smoltz），對於道奇是否會讓日籍球星大谷翔平在季後賽登板投球，給予否定的答案，他認為風險實在太高。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）不排除讓大谷在季後賽登板的可能性，「投手大谷」在季後賽登板投球的話題也引起關注。不過生涯累積213勝的名人堂投手史摩茲直言，「現代棒球中，這樣的情況是無法想像的。」

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他進一步解釋說，「10月上場投球，代表他將在最興奮的狀態下突然投球。如果大谷在9月初就開始實戰投球，這件事就有可能，但直接從季後賽復出......考慮到球隊支付給他的巨額薪水，這絕對是不可能的，因為受傷風險太高。」

儘管道奇王牌葛拉斯勞（Tyler Glasnow）右肘傷勢加劇，本季復出機率較低，加上克蕭（Clayton Kershaw）尚未回歸，以及布勒（Walker Buehler）和米勒（Bobby Miller）表現不穩，史摩茲認為道奇本季依然有奪冠希望。

「季後賽中擁有最佳投手陣容的球隊最有機會，但這並不保證勝利。有些球隊，即便只有2.5個先發投手可用，也能像去年遊騎兵那樣，靠強大的打線與幾位狀態良好的投手一路贏到最後。」

不過，史摩茲也強調這並不是成功的固定公式，而是取決於球隊能否在進攻和投手表現之間找到平衡。關於道奇，他認為打線雖然可以拿下勝利，但這並不是球隊高層在季後賽中所期望的最佳情境。

▲名人堂投手史摩茲。（圖／達志影像／美聯社）