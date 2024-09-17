味全11比1暴擊台鋼　曹祐齊本季初先發勝投MVP

▲曹祐齊。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍17日中秋節在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，吸引13967人進場，曹祐齊本季首次先發，獲得隊友火力相挺，最終以11比1獲勝。

龍隊1局下就發動攻勢，李凱威選到保送，吉力吉撈·鞏冠掃安打，郭天信執行短打，劉基鴻適時安打先馳得點。蔣少宏擊出滾地球帶1打點，取得2比0領先。

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龍隊3局下吉力吉撈·鞏冠連兩打席掃安打，郭天信保送，劉基鴻敲二壘安打進帳1分，郭天信再靠對方回傳球失誤進帳1分，蔣少宏擊出落點巧妙二壘安打追加1分，拿莫·伊漾保送後，張祐嘉敲安打，將比分擴大至7比0，也將台鋼雄鷹先發投手楊達翔打退場，陳正毅被王順和滾地球跑出一支內野安打，隨後化解危機。

台鋼雄鷹靠著陳文杰的安打及魔鷹的保送攻佔得點圈，王柏融適時安打追回1分，也是台鋼全場唯一分數。

龍隊5局下再度把握機會，吉力吉撈保送，郭天信敲安打，劉基鴻再獲保送，滿壘時刻張政禹掃清壘三壘安打，添加3分，逼得台鋼再換第三任投手謝葆錡。拿莫·伊漾擊出高飛犧牲打再下一城，拉開至11比1。

曹祐齊前一次先發已經是去年6月25日，此戰本季首次先發就獲得滿滿分數的援護，先發主投5局，用了69球，被敲3安打，有2次保送，失1分，拿下勝投，本季首勝、生涯第3勝。牛棚6局啟動，王維中、呂詠臻、吳君奕、林子昱輪番上陣壓制對手。

味全龍全場12支安打，郭天信剛喜獲麟兒好運到，3打數3安打猛打賞，另有1保送、1犧牲短打，跑回2分；張政禹雙安貢獻3打點；吉力吉撈雙安、1保送，跑回3分。劉基鴻、蔣少宏各貢獻2打點。

▲張政禹。（圖／味全龍提供）