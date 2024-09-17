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紅襪故意丟人？大聯盟將啟動調查　賈吉：別打偏嘛

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）正在調查波士頓紅襪隊總教練亞歷克斯·柯拉（Alex Cora）的一番言論。事件源於柯拉（暗示球隊可能對洋基隊長賈吉（Aaron Judge）進行報復性投球。

起因可追溯至周六（美國時間）的比賽。當時，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）第一局投球時擊中迪佛斯（Rafael Devers），並在第四局對他故意四壞球保送。柯拉對此表示憤怒，認為這次故意保送證實柯爾之前的投球是有意為之，並表達紅襪隊對這一事件的強烈不滿。

當被問及兩隊之間的恩怨是否結束時，柯拉周日賽後受訪直言：「周六第六局時就已經結束。我們當時有機會，但最終沒有發生任何事。」柯拉所指的是周六第六局時，紅襪投手布貝羅（Brayan Bello）投出一顆快速球，擦過賈吉的雙腿，但並未擊中他。隨後，賈吉該次打擊中擊出一次飛球出局。

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賽後，柯拉透露他與賈吉進行一次「專業的」對話。儘管賈吉拒絕透露具體談話內容，但他表示理解紅襪隊的憤怒，「當你在這個聯盟打球久了，這種事情總是會發生的，我明白他們為什麼會生氣，」

賈吉在該場比賽中擊出全壘打，助洋基隊獲勝。「我想他們那天有三名球員被擊中，他們只是保護自己的球員。這就是比賽的運作方式，這類對抗已經存在一百年了。」他賽後也有些嘲諷地說，「我覺得最重要的是，既然要做，那別打偏嘛。」

目前，大聯盟將繼續調查這一事件，以確定是否需要進行進一步的處理。

▲▼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）連5場未開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

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