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呼應「詹皇」說法　湖人老闆珍妮：工作場合我叫我爸「博士」

▲湖人老闆珍妮巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人老闆珍妮巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人頭號球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)新賽季將與「大皇子」布朗尼(Bronny James)成為聯盟史上首對「父子隊友」，日前詹皇受訪時透露，他已經要求自己兒子在球場上不准叫他「爸」，而是用其他稱號來叫他，近期湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)受訪也呼應這段說法，直言自己在工作場合也稱呼自己的父親、前任湖人老闆老巴斯(Jerry Buss)為「巴斯博士」！

新賽季將上演的「父子聯手」大戲，外界都十分期待，近期詹皇也頻繁上節目談到與兒子攜手作戰的看法，並特別發表兩人當同事的相處模式，「我已經跟他約法三章，他在工作場合不准叫我爸爸，直到我們離開球場或練習場，關上大門，一起坐車回家，那我可以在車裡當他的好父親，但在球場上他就得叫我『23號』、『布朗』或是『G.O.A.T(史上最偉大球員)』之類的，看他自己想叫什麼。」

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▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「詹皇」詹姆斯(右)與「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

談到為何不准兒子在球場叫「爸爸」，詹姆斯強調，這是因為希望兩人在球場上能夠屏除親情，而對於詹皇的想法，湖人現任老闆珍妮巴斯表達出認同的看法。

「我雖然從來沒有和詹姆斯或布朗尼談過這件事，但是在工作場合，我都稱呼我父親為巴斯博士。」珍妮接受《洛杉磯時報》訪問時指出，「我想要保持這樣的界限，這對我們有幫助，我們並不會把工作帶回家到餐桌上。」

珍妮強調，「我認為詹姆斯和布朗尼已經為此做好了準備，我很興奮他們有這個父子聯手的機會，布朗尼是一位非常好的選手，看到詹姆斯在奧運上的表現，他幾乎是有時以來最偉大的球員，這絕對是很有趣的一個賽季！」

關鍵字： 湖人詹皇布朗尼珍妮巴斯

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