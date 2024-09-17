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潘威倫引退形象片眾大咖致敬　標哥也復出！網：太頂了！

記者楊舒帆／綜合報導

▲潘威倫形象片。（圖／統一獅提供）

▲潘威倫形象片。（圖／統一獅提供）

統一獅王牌投手潘威倫即將於2024年9月28日進行職業生涯最後一場先發。為了紀念這位在中華職棒揮灑汗水22年的傳奇投手，統一獅特別推出「Du My Best潘威倫引退系列」形象片，邀請了多位棒壇重量級人物共同參與。

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特別邀請在潘威倫生涯中不同時期的重要角色：謝長亨、洪一中、王建民、彭政閔、林智勝、林泓育、林岳平、高志綱、高國慶、潘武雄，陳金鋒、陳鏞基、胡金龍、陳韻文、古林睿煬、胡智爲、林詔恩、大支、應援團一起記錄下屬於潘威倫的謝幕故事，站在台南球場這片熟悉的草地上，雖然潘威倫的職業生涯即將畫上句點，但他帶給球迷和球隊的每一刻精彩瞬間，將永遠銘刻在大家心中。他的傳奇，絕不會隨著他高掛球衣而終止。網友看到形象片直呼，「太頂了！」

形象片在台南球場拍攝，每位參與者都以各自熟悉的動作，向這位偉大的投手致敬。影片不僅回顧了潘威倫22年職業生涯的精彩瞬間，更展現了他在台灣棒球界的重要地位和影響力。

統一獅也宣布，潘威倫將於9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，9月29日則在台南棒球場進行賽後引退活動。球團誠摯邀請全台球迷一同見證這位傳奇投手的光榮時刻。 為了讓球迷留下珍貴紀念，統一獅還特別推出一系列紀念商品，包括融入潘威倫生涯重要元素如手套、滑石粉、獎項和各時期球衣的設計，見證他22年來的卓越成就和重要時刻。 這部星光熠熠的形象片不僅是對潘威倫職業生涯的致敬，更展現了台灣棒球界對這位傳奇投手的崇高敬意。

關鍵字： 棒球統一獅潘威倫引退形象片

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