戴資穎9度參戰中國賽！生涯最佳戰績亞軍　明迎本屆首戰

▲台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

記者簡名杉／綜合報導

「台灣球后」戴資穎於上週的超級500系列香港公開賽16強賽因膝傷退賽，但她本週仍按照原計劃赴中國征戰超級1000系列的中國公開賽，這將是她生涯第9次參戰中國賽，不過小戴生涯尚未於中國賽奪冠，最佳成績為2019年的亞軍，她將在明(18)日迎來本屆賽事首戰，對決丹麥女將雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)。

目前女單世界排名仍維持第四的戴資穎，近期飽受膝傷所苦，巴黎奧運後包含日本公開賽以及上週的香港公開賽都因傷勢退賽，台北公開賽則止步8強。

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本週的中國羽球公開賽，將會是戴資穎自2013年以來，第9度參加這項賽事，她曾於2019年叩關決賽，可惜敗給西班牙球后馬琳(Carolina Marin)拿下亞軍，這也是小戴在中國賽的最佳成績，去年小戴則於4強賽不敵韓國一姐安洗瑩，但安洗瑩因為與韓國羽協的風波，今年在開賽前宣布退賽，放棄衛冕機會。

榮膺本屆中國賽第二種子的戴資穎，將於明天的首戰32強賽交手世界第38的丹麥女將雅各布森，兩人過去曾於2022年的泰國公開賽碰頭，當時戴資穎以18比21丟掉首局後，以21比9、21比5連下兩城逆轉獲勝。