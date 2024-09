▲▼統一獅邀請布雷參與潘威倫引退。(圖/統一獅提供)

記者楊舒帆/綜合報導

今年是潘威倫職棒選手生涯最後一個球季,9.28及9.29連續兩天球隊特別為潘威倫規劃「Du My Best 潘威倫引退」系列活動,繼28日潘威倫引退賽當天邀請陽建福擔任開球嘉賓及參與賽前活動外,29日Du My Best潘威倫引退儀式,特別邀請傳奇洋將布雷,返台一起見證。

潘威倫在2007至2009年間,與統一獅隊一同創下輝煌的三連霸紀錄,是他職棒生涯最榮耀的時刻。2008年7月10日,他達成生涯首次無安打比賽,當時布雷是第一個給他大大的擁抱,見證他的榮耀時刻。

布雷在2006至2008年間效力獅隊,於2007(33轟)、2008(24轟)勇奪全壘打王,「拜請布雷」是球迷熟悉的應援曲。對他來說,錯過2009年獅隊達成三連霸的輝煌時刻是一個遺憾。因此,他將在9月底抵台,參與潘威倫的引退系列活動,並在台北大巨蛋及台南棒球場見證潘威倫的引退賽及引退儀式。

布雷表示,他非常期待這次回台的活動,感謝獅隊的邀約,讓他能參與潘威倫的重要時刻,並與當年一起奮戰的隊友們再次相聚。他也表示,他非常期待與台灣的球迷見面。