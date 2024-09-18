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不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

▲▼ 兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／專訪

中信兄弟今年延攬丹尼爾（Daniel Catalan）擔任打擊教練，在運動科學訓練的輔助下，球員們的長打能力顯著提升。有趣的是，當初會來台是日籍總教練平野惠一引薦，美、日不同訓練是否會有衝突，丹尼爾笑說，「無論什麼門派，我想大家都會強調把球打強、打到球場各個角落。」

平野惠一：「我找到我們的打擊教練了！」

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平野惠一在去年沖繩日本冬季聯盟中遇見丹尼爾，當即眼前一亮。他興奮地聯繫翻譯，脫口而出：「我找到我們的打擊教練了！」經過深入交流和向球隊引薦，他們成功將丹尼爾納入麾下。

「在短暫相處中，不僅被他的專業所折服，更欣賞他的為人。希望有這個機會能夠邀請他加入我們的團隊。」平野惠一說。

平野惠一也看重丹尼爾在美國知名的Driveline訓練中心的執教經歷，「Driveline已成為全球棒球界的翹楚。無論是美國、日本還是世界各地的頂尖選手，都會在休賽季前往那裡進行自主訓練。」在他看來，丹尼爾擁有獨到的理論體系和紮實的基礎。

平野惠一強調，「丹尼爾的教學方法建立在堅實的科學基礎之上。我們的目標是將這套先進系統引入台灣，為本土棒球注入新的活力。」

▲▼兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟總教練平野惠一引薦丹尼爾，助兄弟掀打擊革命。（圖／中信兄弟提供）

從小聯盟到台灣：丹尼爾的32歲人生抉擇

丹尼爾回憶他的決定，「當時我還有美國小聯盟球隊的面試機會，但中信兄弟也向我伸出橄欖枝。」面對人生的十字路口，他深思熟慮後做出勇敢的決定。

「在32歲這個年紀，我面臨兩個選擇：一是在美國某個不起眼的地方擔任小聯盟教練，二是來到台灣。經過慎重考慮，我選擇後者。」丹尼爾解釋，「回美國的機會總是會有，但來台灣執教的機會可能稍縱即逝。」

台灣是丹尼爾旅居的第7個國家。他熱情地表示，「我熱愛旅行，喜歡在不同國家生活，體驗多元文化。正是這份熱情最終將我帶到了這裡。」

「對我而言，這不僅是一份工作，更是一段人生旅程。儘管會遇到艱難和挑戰，但總體來說，我非常享受這段經歷。」丹尼爾說。

熱愛旅遊的丹尼爾對台灣美食充滿好奇和熱情。他笑言，「我樂於嘗試台灣的各種美食，唯獨臭豆腐例外。除此之外，我都很喜歡。」他特別提到對夜市的喜愛，「我很享受逛夜市，品嚐各種街頭小吃。」

談到在台灣的生活體驗，丹尼爾讚賞，「這裡的人都非常友善。令我驚喜的是，大多數人都能用英語進行基本交流，就連便利商店的員工也能與我簡單對話。」

▲▼兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

丹尼爾、平野惠一攜手打造台灣棒球新路

由日籍教練引薦來台的丹尼爾對所謂的美日棒球理念衝突並不擔心。他表示，「儘管可能存在一些差異，但無論哪個流派，最關鍵的是讓球員打出強勁的擊球。球迷最想看到的是平飛球和有力的長打。當你在這方面取得成功，自然會得到認可。」

丹尼爾自豪地說：「我們目前在聯盟中擁有最高的飛球率、最多的長打和得分。我認為無論是日本還是美國教練，看到這樣的成績都不會有怨言。」

平野惠一並非傳統保守的教練，他認同運動科學訓練對選手的幫助。他強調，「丹尼爾不等同於Driveline，他有自己獨特的經驗。簡而言之，我和他有共同的目標——希望培養出世界級的台灣選手。」

平野惠一進一步解釋，「如果我們只教授日本的技術，台灣選手永遠只能追隨日本；同樣，如果只教美國的東西，台灣就永遠無法超越美國。我們的終極目標是幫助台灣走出自己的路，不僅要趕上美國，還要超越他們。」

「如果台灣選手能夠在吸收這些資訊後，找到屬於自己的特色，那就是我們在這裡的價值所在。」平野惠一說。

儘管近期主力球員熄火，丹尼爾仍然相信選手們正逐步進入狀態，「我來到這支球隊已經8個多月了，球員們更加理解我想傳達的理念。當然，有些觀念不會立即見效，需要不斷調整和磨合。這個過程需要整個團隊的共同努力，而不僅僅是我一個人的功勞。」

關鍵字： 中信兄弟中職平野惠一丹尼爾

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