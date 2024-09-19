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德布勞內半場傷退　曼城主場遭國際米蘭嚴防0比0逼和　

▲哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠首輪焦點戰由英超榜首曼城主場會師義甲豪門國際米蘭，曼城雖出現高達22次射門5次射正，但始終未能攻破國際米蘭大門，終場雙方0比0握手言和；賽後曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）表示對球隊表現滿意，同時也稱讚對手是防守大師，並提到中場大將德布勞內（Kevin De Bruyne）最新傷勢更新。

面對氣勢洶洶的曼城，客隊國際米蘭有備而來的擺出3-5-2陣式，兩名中後衛緊盯曼城王牌球星哈蘭德（Erling Haaland），中路阿切爾比（Francesco Acerbi）隨時策應，三名中場也伺機而動作為銅牆鐵壁防守的屏障，這條防線導致曼城大多時間只能左至右切傳，無法像往常那麼容易製造有效射門。

上半場0比0間歇後，曼城前鋒福登（Phil Foden）在下半場第69分鐘有黃金進球機會，但無奈他在12碼附近的射門被國際米蘭門將索默（Yann Sommer）牢牢接住，比賽結束前京多安（İlkay Gündoğan）兩次頭槌也無功而返，最後雙方就以0比0戰成平手，握手言和。

「我們踢得很好，」曼城主帥瓜迪奧拉賽後說道，「我愛我的球隊，我們是一支出色的球隊，國米是一支防守非常好的球隊，同時他們也是防守和攻防轉換的大師，」自從六年前1比2輸給里昂以後，曼城在主場的歐冠小組賽中還沒有輸過任何一場賽事。

令瓜迪奧拉更擔心的反而是德布勞內的傷勢，他是在中場休息前為了接隊友格拉利許（Jack Grealish）的直塞球導致受傷，而曼城下一戰將於英超「榜首大戰」主場交手強敵兵工廠。

「我們今晚將進行評估，明天我將獲得更多資訊，」瓜迪奧拉補充，「醫生對我說他不適合上場，但無論如何我都在考慮在中場休息時做出改變。」

關鍵字： 足球歐冠曼城國際米蘭哈蘭德德布勞內

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