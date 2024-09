德布勞內半場傷退　曼城主場遭國際米蘭嚴防0比0逼和　

▲哈蘭德。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠首輪焦點戰由英超榜首曼城主場會師義甲豪門國際米蘭,曼城雖出現高達22次射門5次射正,但始終未能攻破國際米蘭大門,終場雙方0比0握手言和;賽後曼城主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)表示對球隊表現滿意,同時也稱讚對手是防守大師,並提到中場大將德布勞內(Kevin De Bruyne)最新傷勢更新。

FULL-TIME | It ends all square 0-0 #ManCity | #UCL pic.twitter.com/uX8BEOLmSn

面對氣勢洶洶的曼城,客隊國際米蘭有備而來的擺出3-5-2陣式,兩名中後衛緊盯曼城王牌球星哈蘭德(Erling Haaland),中路阿切爾比(Francesco Acerbi)隨時策應,三名中場也伺機而動作為銅牆鐵壁防守的屏障,這條防線導致曼城大多時間只能左至右切傳,無法像往常那麼容易製造有效射門。

Foden should have finished this! pic.twitter.com/HPyTQNSVLv

上半場0比0間歇後,曼城前鋒福登(Phil Foden)在下半場第69分鐘有黃金進球機會,但無奈他在12碼附近的射門被國際米蘭門將索默(Yann Sommer)牢牢接住,比賽結束前京多安(İlkay Gündoğan)兩次頭槌也無功而返,最後雙方就以0比0戰成平手,握手言和。

「我們踢得很好,」曼城主帥瓜迪奧拉賽後說道,「我愛我的球隊,我們是一支出色的球隊,國米是一支防守非常好的球隊,同時他們也是防守和攻防轉換的大師,」自從六年前1比2輸給里昂以後,曼城在主場的歐冠小組賽中還沒有輸過任何一場賽事。

Manchester City fans seeing Kevin De Bruyne go off injured days before their clash with Arsenal pic.twitter.com/5F5tpS3c5z