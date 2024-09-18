運動雲

>

「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

▲▼ 王威晨 。（圖／中信兄弟提供）

▲王威晨 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／專訪

中信兄弟王威晨本季展現不俗的長打能力，今年比賽中幾次關鍵長打讓人印象深刻。背後的重要推手，正是球隊打擊教練丹尼爾。丹尼爾說，今年的王威晨成為一位全能打者，2好球前能夠積極進攻，2好球後化身難纏鬥士，讓投手難以捉摸。

丹尼爾翻轉觀念　改造王威晨打擊

[廣告]請繼續往下閱讀...

「全部都不一樣了！」王威晨笑說，「這完全翻轉我的一些觀念。」過去丹尼爾曾在美國Driveline訓練中心執教，恰好與他去年季後開始接觸的訓練系統一致。

丹尼爾向王威晨多次強調選球的重要性，並要求他在打擊時設定自己想要攻擊的球路，「威晨今年的保送率和長打率都優於生涯平均，這正是我們一直強調的選球與設定位置策略的成果。他在兩好球前更加有力地打擊，也讓他的長打變得更加穩定。」

「即便在兩好球後，威晨依然具備將球打進場內的能力，他的三振率維持在低水準。這樣的威晨結合兩好球前的強力打擊與兩好球後的穩定表現，成就了他今年的進步。」丹尼爾說。

今年因手腕傷勢影響，王威晨的打擊方式有所改變，也促使他重新思考打擊策略。他提到，過去的揮擊方式容易加重手腕負擔，丹尼爾引入的新打擊方法讓他能更快地回到球場上，並逐步恢復狀態。

▲▼ 兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

拉打明顯變多　對手防守策略驚人變化

王威晨指出，「過去我們對到140公里球速的投手，會覺得說，欸這個投手好像還不錯，但現在如果沒有150公里，好像沒亮個紅燈，就不是這麼有威脅性。」他認為打者也需要與時俱進，接受科學化的訓練才能跟上節奏。

翻開王威晨今年數據，他目前出賽64場，累積65支安打，長打率0.396、OPS值0.736都優於生涯平均；另外OPS+值達111.00，被三振率僅9.58%，在中信兄弟排名第3。

值得一提的是，王威晨今年拉打變多，也影響對手的防守策略，「以前大家都是守三壘那邊，但現在所有的人都會往右邊守。」他提到對富邦的比賽，印象特別深刻，「那時哲瑄都守在游擊後面，胡金龍（現效力統一獅）都守在線邊，很誇張喔，也會一直被部陣。」

其他球隊的選手同樣注意到他的轉變。「傑憲、孝儀跟我講過，他們過去印象是應該守得比較前面，但他們就是越守越深。」王威晨說。

談到具體的訓練方法時，王威晨提到丹尼爾的重要性。「我覺得有一個人可以在某些時段幫你調整滿重要。」他說，「或許你覺得每天感覺是一樣的，但是旁觀者清，他看到問題點，能夠立即給予協助。」

從「鳥碰」到全能打者　運科真是萬靈丹？

過去常被球迷譏笑「鳥碰」，王威晨有很大體悟，「以前常被說碰的，現在投手比較好一點，你必須做些改變，現在守備大家都越來越好，有時候還是會被吊到。」

丹尼爾希望王威晨能夠適時製造重傷害。「有時情況是真的需要只要擊到球就好，就是看戰況在攻擊，如果是正常發揮下，丹尼爾有跟我講過，如果是在條件有利情況下，他希望我可以造成更大傷害，對每個人都是希望這樣，那2好球之後另當別論，當然也不是兩好球之後就要去碰，也是希望能夠把球打強一點。」

不過運科是萬靈丹嗎？王威晨說，「我現在成績還沒有很漂亮，如果很漂亮的話，我就能大聲說。」在他心中，是很相信科學化的訓練，「也不是說土法煉鋼一定不好，只說成功率稍微低，而且會導致滿多人受傷。」

▲▼ 王威晨 。（圖／中信兄弟提供）

▲王威晨打擊全面提升         。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 王威晨中信兄弟打擊教練選球長打

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

快訊／戴資穎次局17比2猛攻仍落敗　逆轉未果無緣中國賽16強

快訊／戴資穎次局17比2猛攻仍落敗　逆轉未果無緣中國賽16強

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

賣掉持有超過20年獨行俠的原因　庫班：我喜歡顛覆現狀

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

鄭宗哲升上3A！離大聯盟僅一步之遙

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

大谷季後賽投球？羅伯斯暗示引爭議　美媒：應解雇相關人員

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

熱門新聞

不甘追隨！平野引薦丹尼爾突破美日框架　描繪台灣棒球新藍圖

道奇9:11輸球魔術數字消失　大谷翔平48轟再創亞洲紀錄

丹尼爾引領打擊革命　看好宋晟睿天花板：揮棒速度可以更快

「我手還在發抖...」幸運女球迷接到大谷第48轟：絕對不賣！

中國賽大爆冷！2屆奧運金牌安賽龍首輪出局　遭「復仇」衛冕夢碎

快訊／戴資穎次局17比2猛攻仍落敗　逆轉未果無緣中國賽16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野引薦丹尼爾　描繪台灣棒球新藍圖

2道奇魔術數字消失　大谷48轟再創紀錄

3丹尼爾掀打擊革命　激發宋晟睿天花板

4女球迷接到大谷全壘打：手還在抖

5中國賽大爆冷！奧運金牌安賽龍首輪出局

最新新聞

1丹尼爾助攻！王威晨鳥碰化身全能打者

2戴資穎忍傷完賽「看到爸爸訊息淚崩」

3戴資穎忍傷拚中國賽無緣16強

4整併專任教練考核　體育署1個月定案

5中國賽大爆冷！奧運金牌安賽龍首輪出局

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

金東旭婚後復出熱跳TWICE經典　《首爾破笑組》笑點密集超療癒

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366