「全部不一樣了！」王威晨翻轉觀念　丹尼爾助攻打造全能打者

▲王威晨 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／專訪

中信兄弟王威晨本季展現不俗的長打能力，今年比賽中幾次關鍵長打讓人印象深刻。背後的重要推手，正是球隊打擊教練丹尼爾。丹尼爾說，今年的王威晨成為一位全能打者，2好球前能夠積極進攻，2好球後化身難纏鬥士，讓投手難以捉摸。

丹尼爾翻轉觀念 改造王威晨打擊

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「全部都不一樣了！」王威晨笑說，「這完全翻轉我的一些觀念。」過去丹尼爾曾在美國Driveline訓練中心執教，恰好與他去年季後開始接觸的訓練系統一致。

丹尼爾向王威晨多次強調選球的重要性，並要求他在打擊時設定自己想要攻擊的球路，「威晨今年的保送率和長打率都優於生涯平均，這正是我們一直強調的選球與設定位置策略的成果。他在兩好球前更加有力地打擊，也讓他的長打變得更加穩定。」

「即便在兩好球後，威晨依然具備將球打進場內的能力，他的三振率維持在低水準。這樣的威晨結合兩好球前的強力打擊與兩好球後的穩定表現，成就了他今年的進步。」丹尼爾說。

今年因手腕傷勢影響，王威晨的打擊方式有所改變，也促使他重新思考打擊策略。他提到，過去的揮擊方式容易加重手腕負擔，丹尼爾引入的新打擊方法讓他能更快地回到球場上，並逐步恢復狀態。

▲兄弟打擊教練丹尼爾 。（圖／中信兄弟提供）

拉打明顯變多 對手防守策略驚人變化

王威晨指出，「過去我們對到140公里球速的投手，會覺得說，欸這個投手好像還不錯，但現在如果沒有150公里，好像沒亮個紅燈，就不是這麼有威脅性。」他認為打者也需要與時俱進，接受科學化的訓練才能跟上節奏。

翻開王威晨今年數據，他目前出賽64場，累積65支安打，長打率0.396、OPS值0.736都優於生涯平均；另外OPS+值達111.00，被三振率僅9.58%，在中信兄弟排名第3。

值得一提的是，王威晨今年拉打變多，也影響對手的防守策略，「以前大家都是守三壘那邊，但現在所有的人都會往右邊守。」他提到對富邦的比賽，印象特別深刻，「那時哲瑄都守在游擊後面，胡金龍（現效力統一獅）都守在線邊，很誇張喔，也會一直被部陣。」

其他球隊的選手同樣注意到他的轉變。「傑憲、孝儀跟我講過，他們過去印象是應該守得比較前面，但他們就是越守越深。」王威晨說。

談到具體的訓練方法時，王威晨提到丹尼爾的重要性。「我覺得有一個人可以在某些時段幫你調整滿重要。」他說，「或許你覺得每天感覺是一樣的，但是旁觀者清，他看到問題點，能夠立即給予協助。」

從「鳥碰」到全能打者 運科真是萬靈丹？

過去常被球迷譏笑「鳥碰」，王威晨有很大體悟，「以前常被說碰的，現在投手比較好一點，你必須做些改變，現在守備大家都越來越好，有時候還是會被吊到。」

丹尼爾希望王威晨能夠適時製造重傷害。「有時情況是真的需要只要擊到球就好，就是看戰況在攻擊，如果是正常發揮下，丹尼爾有跟我講過，如果是在條件有利情況下，他希望我可以造成更大傷害，對每個人都是希望這樣，那2好球之後另當別論，當然也不是兩好球之後就要去碰，也是希望能夠把球打強一點。」

不過運科是萬靈丹嗎？王威晨說，「我現在成績還沒有很漂亮，如果很漂亮的話，我就能大聲說。」在他心中，是很相信科學化的訓練，「也不是說土法煉鋼一定不好，只說成功率稍微低，而且會導致滿多人受傷。」

▲王威晨打擊全面提升 。（圖／中信兄弟提供）