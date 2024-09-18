大谷翔平追逐「50－50」　前隊友「神鱒」：他會達成的

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍巨星大谷翔平今（18日）敲出本季第48轟，距離史無前例的單季「50轟50盜」偉業只差2轟、2盜，前天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也對達成這項紀錄表示期待。

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷今天客場對馬林魚敲出本季第48轟，而他在8月24日就成為大聯盟史上最快達成單季「40轟40盜」紀錄的球員，僅用了126場比賽。

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曾與大谷當過6年天使隊友的楚奧特對他的紀錄充滿期待，根據《Sporting Tribune》報導，楚奧特表示，「我認為他會達成這個目標，（當他打出第49轟時）之後的挑戰將變得更加艱難。不過能夠觀賞他追逐這一紀錄，我真的感到很享受。」

33歲的楚奧特季初曾是本季全大聯盟最快敲出10轟的打者，但在5月初就因進行左膝半月板撕裂手術，至今都還沒回到大聯盟。他也在近期受訪時表示，未來願意轉換守位至左、右外野，甚至是擔任指定打擊，期盼能更健康穩定的出賽。

本季楚奧特僅出賽29場，打擊三圍0.220/0.325/0.541，攻擊指數0.866，並擊出10轟、14分打點、6盜。

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）