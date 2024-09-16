運動雲

>

張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟16日在台北大巨蛋與味全龍交手，張志豪代打建功延長賽砲轟陳禹勳，致勝兩分彈率領兄弟贏球。他賽後表示，「跟陳禹勳對決多次，沒有從他手中開轟過，之前有跟老婆討論到此事。」

張志豪在賽後接受訪問時表示，從第七局開始就有做好上場準備。「七局開始，我和其他沒上場的王政順、陳俊秀陸續進入熱身。」他說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到上場心態，張志豪坦言，「我只有一個想法，就是想辦法讓二壘跑者進壘。因為我是拉打型打者，所以教練讓我上去代打。」

關於這關鍵一擊，張志豪回憶道，「我的想法是只要是直球就會揮棒。剛好設定到了，而且三個球都是直球。」他補充說，由於大巨蛋的特性，他起初並不確定球是否出牆。「我過了一壘之後才知道是全壘打。」

這次對決對張志豪來說別具意義。「我生涯對陳禹勳好像沒有打過全壘打。今年我和太太還討論過這件事。」他笑著說。張志豪還提到，陳禹勳是他為數不多尚未開轟過的資深投手，「以前他就是後援投手，對到的次數就已經很少了。能在他手中轟出全壘打更難得。」

生涯第七次代打全壘打，張志豪賽後還好奇問擅長代打轟的隊友蘇緯達目前幾轟，獲得8轟的答案後，他笑言，「那我以10轟為目標，不過還是比較想先發，關鍵時刻壓力很大。」

關鍵字： 張志豪中信兄弟全壘打陳禹勳味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

平野惠一懲罰性調度？曾頌恩追球沒接被換退場　

中職公布10月補賽週賽程　悍將、兄弟4場並列最多

中職公布10月補賽週賽程　悍將、兄弟4場並列最多

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

統一10局靠再見失誤勝台鋼　兄弟全年第一魔術數字消失

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

大谷翔平雙安2打點、獲敬遠　道奇打擊甦醒9比2勝勇士止敗

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

熱門新聞

快訊／陳金鋒抗議被趕出場　聯盟認誤判懲處出爐

「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球　小樊振東奪冠竄升世界第7

杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議　KD暗戀她？真相曝光

洋基「法官」本季第53轟出爐　132打點刷生涯新高

「柚子同學」澳門冠軍賽連退3高手　高承睿下周世界排名創新高

愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／陳金鋒抗議聯盟認誤判

2「中國球王」王楚欽輸師弟遭疑打假球

3杜蘭特與「柯瑞超正乾妹」合照引熱議

4「法官」53轟出爐　132打點刷新高

5高承睿連退3高手　世界排名將創新高

最新新聞

1張志豪首轟陳禹勳曝曾與太太討論

2相信老將張志豪會挺身而出！平野惠一婉拒談曾頌恩調度

3兄弟2比0勝味全　下半季封王M10

4懲罰性調度？曾頌恩被換退場　

5呂政儒乘坐酒駕者車輛　TPBL禁賽12場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

高宇杰「斷棒很值得」　平野惠一有更深期待

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

徐若熙飆生涯最速158　葉總：他豁出去了！還有A級投手期待

9月中才拿第2勝　陳克羿：變化球控制沒去年好

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366