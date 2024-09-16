張志豪開轟「解鎖陳禹勳」曝曾與太太討論　追趕蘇緯達代打轟

▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟16日在台北大巨蛋與味全龍交手，張志豪代打建功延長賽砲轟陳禹勳，致勝兩分彈率領兄弟贏球。他賽後表示，「跟陳禹勳對決多次，沒有從他手中開轟過，之前有跟老婆討論到此事。」

張志豪在賽後接受訪問時表示，從第七局開始就有做好上場準備。「七局開始，我和其他沒上場的王政順、陳俊秀陸續進入熱身。」他說。

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談到上場心態，張志豪坦言，「我只有一個想法，就是想辦法讓二壘跑者進壘。因為我是拉打型打者，所以教練讓我上去代打。」

關於這關鍵一擊，張志豪回憶道，「我的想法是只要是直球就會揮棒。剛好設定到了，而且三個球都是直球。」他補充說，由於大巨蛋的特性，他起初並不確定球是否出牆。「我過了一壘之後才知道是全壘打。」

這次對決對張志豪來說別具意義。「我生涯對陳禹勳好像沒有打過全壘打。今年我和太太還討論過這件事。」他笑著說。張志豪還提到，陳禹勳是他為數不多尚未開轟過的資深投手，「以前他就是後援投手，對到的次數就已經很少了。能在他手中轟出全壘打更難得。」

生涯第七次代打全壘打，張志豪賽後還好奇問擅長代打轟的隊友蘇緯達目前幾轟，獲得8轟的答案後，他笑言，「那我以10轟為目標，不過還是比較想先發，關鍵時刻壓力很大。」