2點鏖戰6局皆惜敗　球迷的應援聲給曾俊欣撐下去的力量

▲台維斯盃中華隊曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

中華隊於台維斯盃世界一級賽事以總積點3比2力克波士尼亞與赫塞哥維納，成功晉級明年的台維斯盃世界組總決賽資格賽，現任台灣網球一哥「夜市球王」曾俊欣於第一點跟第四點男單賽事皆跟對方大戰3盤，可惜都以1比2惜敗，但他仍在賽後感謝球迷，直言球迷的應援聲，給了他差點撐不住時的動力。

世界排名第123名的「夜市球王」曾俊欣本次台維斯盃擔任中華隊開幕先鋒，第一點對決男單世界排名第578名的巴西奇(Mirza Basic)，他卻以6比3、5比7、4比6爆冷落敗，而在中華隊總積點2比1領先時，他擔任關門任務，卻以4比6、6比2、2比6不敵世界排名第86的祖赫(Damir Dzumhur)。

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雖然沒能拿下積點，但拚盡全力的曾俊欣賽後仍感謝所有人的幫忙，「非常感謝整個團隊、盧哥(總教練盧彥勳)帶領我們這一次，還有我的隊友，以及團隊上的每一位防護員、心理老師，讓我們在這個禮拜可以發揮出自己最好的表現，做出最好的準備。」

他坦言今天的比賽後段自己身體狀況有點下滑，必須再好好加強，而他特別感謝全部到場為他打氣應援的球迷們，他說，「在關鍵的時候可能有一點撐不住或是開始有壓力，我覺得他們給了我們很多的動力跟鼓勵，給了我們很多力量。」

▲台維斯盃中華隊吳東霖。（圖／海碩整合行銷提供）



而本屆賽事中華隊的最大獲勝功臣，個人獨勝兩點的吳東霖，則表示這只是「天時地利人和」的結果，並強調兩天都用同樣的心態準備比賽，拿出自己最好的表現來應對，他強調，「我覺得這是台灣網球整個團隊的勝利！」並笑說，「希望我們明年二月能再抽到主場，期待能夠順利進軍世界組。」