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與前隊友陳柏豪救援王之爭　吳俊偉：他進步很多

▲中信兄弟吳俊偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲中信兄弟吳俊偉。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者李立祥／台北報導

中信兄弟吳俊偉本季轉任終結者，目前在排行榜排名第2，對此他表示，「對獎項順其自然，目前以球隊為主。」而對於暫居救援王的前隊友陳柏豪，他則認為進步很多，站在場上更有信心。

生涯曾榮獲3次中繼王的吳俊偉，本季擔任終結者拿下25次救援暫居救援排行榜第2名，對於爭取救援王，他表示，「現在爭下半季冠軍，先以球隊為主，把自己該做的事情做好，獎項對我來說順其自然，目前以球隊為主。」

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吳俊偉也談到樂天桃猿陳柏豪的表現，「他現在的表現進步很多，不管是在投手丘上的信心，還是面對危機更加冷靜，很開心他可以變得更好，畢竟我們曾經是隊友。」

談及中繼跟終結者的不同，吳俊偉認為最大差別還是心態，「第8局如果有危機，我當然是交給終結者，第9局有危機的話，就要靠自己把危機守下來。」對於終結者須具備的要素，他點出「強心臟」、「冷靜」、「控球好」、「有壓制力」。

7月底吳俊偉曾表現不穩，連2場出賽吞下敗投，近期又恢復以往穩定的水準，他表示調整最多的是心理層面，「球隊的學長和教練都給我很大信心，讓我在上面展現自己。」除了心理層面以外，他也強調投球不能太用力，先把動作做好更重要，並且投手教練王建民和牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）也都有幫助他。

季後將迎來世界棒球12強賽，吳俊偉坦言自己渴望參賽，但一切順其自然，「不敢想那麼多，在場上表現好，自然而然教練就會看到，有可能會有機會參加，還是先以球隊為主，把自己的工作做好。」


 

關鍵字： 中華職棒棒球中信兄弟吳俊偉陳柏豪

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