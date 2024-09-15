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魔獸遭前經紀人騙走2.2億：想殺了他　想買WNBA球隊卻受害

▲▼魔獸霍華德（Dwight Howard）出席TAT亞洲巡迴賽台北站球星抵台記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲魔獸霍華德。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)本周到《Above The Rim》節目當嘉賓，首次公開一件令他痛心不已的事件，他透露曾想收購WNBA亞特蘭大美夢隊，替自己的兩個女兒圓夢，卻遭到前經紀人布里斯科(Charles Briscoe)詐騙，捲走了700萬美元(約2.2億台幣)，最後卻是一場空，「魔獸」直言，「我甚至想殺了他。」

「那真的很痛。」霍華德告訴主持人史密斯(Joe Smith)，自己被騙過最大的款項是700萬美元時，大家都驚呆了，「我當時想要買下亞特蘭大美夢隊，就是那支女子籃球隊。我真的想做這件事，因為我有兩個女兒，有一天她們會想打籃球，我可以安排她們為美夢隊效力。」

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「我們組建了一個小團隊，那時我還在打球，NBA說我不能完全擁有這支球隊，所以我想，沒關係，我可以讓一個團隊成為球隊的門面，而我在幕後做所有的決策。」

▲▼魔獸霍華德（Dwight Howard）出席TAT亞洲巡迴賽台北站球星抵台記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲魔獸霍華德。（圖／記者李毓康攝）

一切準備就緒後，霍華德把錢交給了這個「團隊」準備收購美夢隊，「然後，我就再也沒有聽到他們的消息了。」他的商業夥伴們突然人間蒸發，他從新聞中得知別人買下美夢隊，才知道自己受騙，騙他的人當中就包含他的前經紀人，他坦言當下很想狠狠揍對方一頓，「我甚至想殺了他。」

雖然霍華德在節目上並未指名道姓，不過他的敘述與一起涉及其前經紀人布里斯科的詐騙事件相符。布里斯科2023年3月在德州被捕，面臨詐騙NBA球員的重罪指控。據《The Athletic》報導，布里斯科曾說服一名球員轉帳700萬美元，作為成為一支職業女子籃球隊「全資擁有者」的付款。

談到遭到前經紀人背叛，霍華德憤怒表示，「我真的信任這個經紀人，因為他是我的經紀人，他有責任對我說實話，誠實待我。」他沒想到的是，本想為自己的孩子買下一支球隊，這件事卻成了一個慘痛的教訓，「這個世界不在乎你。」

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