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曾俊欣邀約「金牌男雙」李洋現身網球場！網友首見聊「星座」

▲「金牌男雙」李洋現身台維斯盃網球賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲「金牌男雙」李洋現身台維斯盃網球賽。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊與波士尼亞與赫塞哥維納的世界一級賽事今(15)日展開第二天賽程，場邊出現超大咖神秘嘉賓，巴黎奧運羽球金牌男雙選手李洋驚喜現身，他笑說自己是來跟「網友」曾俊欣相見歡，還透露兩人今天首次見面，聊天內容竟然都在聊「星座」！

迎接退役生活的李洋，曾在台北羽球公開賽的退役儀式中透露，自己想嘗試並且觀摩各種不一樣的運動，而不是僅限羽毛球，再加上跟「夜市球王」曾俊欣透過社群網站認識，所以在今天的比賽當中特別來見「網友」，也同時觀賞刺激的網球賽。

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李洋透露，曾俊欣在兩週前就已經極力邀約他，在時間允許之下，很開心能首次踏進網球場看比賽，他指出兩人平常的互動方式，「都會看對方比賽，會互相鼓勵、說聲辛苦了，我們都知道運動員其實在背後付出的努力真的很多，為了台上那幾分鐘把最好一面展現給大家，我覺得不管結論是好的或壞的，都想對他們說聲辛苦了。」

網友終於在今天首次見面，李洋笑說兩人都在聊星座，「剛剛在講生日，開始在報生日，然後介紹他們家有幾個獅子座，我是獅子座、他也是獅子座，大概是這樣聊家常的感覺。」

對於網球這項運動，李洋表示，「大學的時候有上過網球課。」而跟羽毛球不同的地方，他則說，「在髖部跟肩膀的轉動有點不太一樣，如果今天是拋起來那種網球的發球，就跟我們的殺球其實還蠻像，未來如果有機會我可以嘗試看看。」並笑說，「但我先把我的肌肉再練壯一點！」
 

關鍵字： 曾俊欣網球李洋台維斯盃

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