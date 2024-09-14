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首度擔任國家隊總教練　盧彥勳直呼：跟基層教練性質完全不同

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳。（圖／海碩整合行銷提供）

▲台維斯盃中華隊「夜市球王」曾俊欣、總教練盧彥勳(左)。（圖／海碩整合行銷提供）

記者簡名杉／台北報導

台維斯盃中華隊今(14)日於世界一級賽事對決波士尼亞與赫塞哥維納，今天的比賽也是台灣網壇名將盧彥勳的國家隊總教練處女秀，他除了指出球員跟教練的角色差異非常大之外，致力於推廣基層的他，也直言擔任國家隊教練與擔任基層教練的工作性質、內容都完全不一樣。

今天的比賽「夜市球王」曾俊欣爆冷輸掉第一點單打，吳東霖卻上演驚奇，拿下第二點單打，中華隊跟對方戰成1比1平手，盧彥勳坦言，「其實每個人在第一天的期待都是2比0，我們就算是2比0，第二天還是有第二天的狀況，1比1的話第二天又有另外一個狀況，所以我還是肯定兩位選手的表現。」

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盧彥勳身為台灣網壇十分重要的名將，退下戰袍後他也致力於培養更多網球幼苗，現在更是首度接任國家隊教練，他強調兩個角色當然不一樣，「作為球員就是把你的比賽給準備好，然後上場去打球，那教練的部分，有分比賽前跟比賽期間，比賽前跟球員的溝通安排，都是我們教練的職責，在比賽當中，其實整個比賽的長度是滿長的，精神上面來說，我們要一直不斷的投入、專注在這裡面，跟選手站在一起，我覺得這可能稍微跟做選手不太一樣。」

從先前主要在基層擔任教練，到現在接下國家隊教練職務，盧彥勳也指出兩個教練的工作差異非常大，他點出基層教練主要就是專注在自己的選手身上就好，但是國家隊教練要考量的事情非常多，工作性質跟內容完全不一樣，不過他認為這對他來說都是經驗的一部分。

關鍵字： 盧彥勳網球台維斯盃

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