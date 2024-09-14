開季前最後衝刺！TPBL首屆熱身賽台中、新竹2地開打

▲TPBL首屆熱身賽「2024夢想方城獅」將於台中、新竹兩地開打。（圖／TPBL提供）

記者簡名杉／綜合報導

TPBL首屆熱身賽「2024夢想方城獅Preseason Game」將於台中洲際迷你蛋、新竹縣體育館兩地隆重登場，並展開連續兩週共八場精彩賽事，全新對戰組合精彩程度不言而喻，同時也是例行賽前各球團最後衝刺，邀請球迷進場驗收！

熱身賽首站將於10月5日至6日在台中洲際迷你蛋登場，由聯盟與福爾摩沙夢想家共同主辦，首場賽事為臺北台新戰神與桃園台啤永豐雲豹對決，將由同是狀元的雷蒙恩對上林信寬與新人王高錦瑋，展開新生代大對決，第二場則為地主夢想家迎戰新北中信特攻。

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翌日首戰由新竹御嵿攻城獅對上高雄全家海神，台中熱身賽最末戰則是新北國王踢館地主夢想家，國王新兵強森、沃許本攜手曼尼高組建新皇家禁衛軍，歸化守護神高柏鎧，外加兩座高砲塔霍爾曼與貝奇將如何與其抗衡？令人期待！

熱身賽第二站將於10月12日前往新竹縣體育館，首先登場的是海神與夢想家的對決，蔣淯安、林俊吉兩大火力後場聯手，力抗布銳克曼領軍的海港女神，第二場為戰神踢館攻城獅。

最後一天首戰為同城之爭「新北內戰」，新北國王對上新北中信特攻，國王林氏兄弟歸位，特攻後起之秀撐大局，贏家最終只能有一個。熱身賽最終戰由攻城獅迎戰雲豹，艾夫伯與克羅馬兩位得分好手將首度對決。

▲TPBL首屆熱身賽「2024夢想方城獅」將於台中、新竹兩地開打。（圖／TPBL提供）

10月5日至6日熱身賽台中洲際迷你蛋採用ibon售票系統，會員優先於9月16日中午12點起購票，9月20日中午12點起全面開放購票。熱身賽第二站為10月12日至13日在新竹縣體育館展開，由聯盟全權主辦，tixcraft拓元售票系統於9月16日中午12點起全面啟售。

