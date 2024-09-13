大聯盟印度裔第一人！　遊騎兵大物初登板繳7K好投

Kumar Rocker was rolling in his first big league start!



He racked up 7 strikeouts in just 4 innings of work ???? pic.twitter.com/pSz698rzC0 — MLB (@MLB) September 13, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

遊騎兵今（13日）派出農場大物洛克（Kumar Rocker）掛帥先發，同時也是大聯盟首位印度裔選手，生涯初登板就繳出4局7K僅失1分表現，幫助遊騎兵以5比4取勝。

遊騎兵總經理楊恩（Chris Young）在賽前表示，「他是一位非常成熟且穩重的選手，知道如何成功。每位球員的成長路徑都不同，但我相信洛克已經為這一刻做好了準備。」

這場比賽洛克也證明楊恩的眼光，比賽一開始，洛克就遭遇安打跟盜壘襲擊，首局就有無人出局二、三壘有人局面，但他馬上用內角97.1英里（約156.3公里）的速球製造三振，再用招牌滑球解決亞羅薩倫納（Randy Arozarena），最後讓雷利（Luke Raley）敲出高飛球出局，順利化解危機。

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Josh Jung clears the right field fence to give the @Rangers an early lead. ???? pic.twitter.com/oYhHfUNqJo — MLB (@MLB) September 13, 2024

榮格（Josh Jung）2局上敲出陽春全壘打，讓遊騎兵取得1分領先，洛克也在比賽中漸入佳境，2局下投出3上3下，3局下出現2次保送，但仍能化解危機，4局下雖被J.透納（Justin Turner）敲陽春砲掉分，還是能夠拿下其餘出局數，以74球順利完成投球任務。

Justin Turner takes Kumar Rocker to dead center to tie it! pic.twitter.com/PRmJWcnU4W — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 13, 2024

24歲的洛克大聯盟初登板表現令人矚目，總共製造17次揮空，成為自2008年大聯盟開始追蹤數據以來，遊騎兵投手首秀的最高記錄，其中有13次揮空來自招牌滑球。賽後總經理楊恩對洛克的表現充滿自豪，「看到他站上這個舞台實現夢想，並穿上遊騎兵的球衣，這讓我感到非常欣慰。」

另外，洛克的母親是印度人，1965年移民到美國；父親則是一名黑人，現任NFL田納西泰坦（Tennessee Titans）教練洛克（Tracy Rocker），因此洛克也成為首位登上大聯盟的印度裔選手，對此他表示，「這對我來說意義重大，對媽媽來說，這意義更大。她總是讓我知道我一半是印度裔、一半是非裔，我想她會對此感到非常高興。」

而洛克的名字「Kumar」，在印度語的意思為「王子」或「小兒子」，這是向他的印度血統致敬，洛克母親表示，「當我有了他，我就想說，『我們要給他取一個印度名字，讓大家知道我的文化』。」

▲遊騎兵洛克（Kumar Rocker）。（圖／達志影像／美聯社）