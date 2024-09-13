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重現經典賽劇本？　道奇主帥談大谷牛棚登板：不是不可能

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平練投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平本季因手肘傷勢專職打者，雖然目前仍在進行投球復健，但美媒相當期待大谷能複製去年經典賽冠軍賽，在季後賽以牛棚投手登板，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）並沒把話說死。

根據《洛杉磯時報》記者普拉什科（Bill Plaschke）在報導中指出，雖然道奇整季都表明不會讓大谷在今年登板，而且他現階段也無法負擔長局數，但如果大谷能在季後賽上場投球，並幫助道奇奪冠，那將會成為流傳千古的經典時刻。而且大谷在去年經典賽就有類似劇本演出，冠軍賽第9局他登板投球，並在最後三振美國隊長楚奧特（Mike Trout），幫助日本奪下經典賽冠軍。

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雖然這樣的安排存在風險，畢竟大谷季前才跟道奇簽下10年7億美元（約新台幣220億元）合約，但仍有許多球迷期待看到大谷登板的那一刻，對此道奇總教練羅伯斯表示，「我不會說完全不可能，我不會完全關閉這扇門。」

不過總教練羅伯斯也承認，讓大谷登板投球會很困難，「如果我是編寫一部電影或寫一本書，那毫無疑問，他會健康歸來並投出最後一球。問題是在現實中，他已經超過一年沒有正式投球，如果他上場後情況不妙，那就不值得冒這個受傷風險。」道奇棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）也指出，這個問題目前並不在考慮範圍內。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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