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快訊／鄭怡靜遭中國強敵王曼昱逆轉　1比3無緣澳門冠軍賽4強

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜在WTT澳門冠軍賽連2場3比1過關，今(13)日強碰挑戰2連霸女單后冠的中國名將王曼昱，學姊首局正手攻勢凌厲，以11比8先下一城，可惜接下來以6比11、9比11、7比11連輸3局，苦吞對戰4連敗，也宣告無緣女單最終4強。

名列世界第10的鄭怡靜，上個月結束生涯第3次的奧運之旅，她在女單與女團賽事皆止步8強，經過1個月的休息與調整，本周在WTT澳門冠軍賽重返賽場，前2輪分別擊敗「自家人」簡彤娟和泰國一姐帕拉南，今日與高居世界第3的中國名將王曼昱爭4強門票。

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位列女單第7種子的鄭怡靜，生涯3度交手王曼昱都吞敗，其中2敗出現在今年的杜哈球星挑戰賽和仁川冠軍賽。今日第4度對決，王曼昱開局連續出界，鄭怡靜反手銜接正手得分，拉開4比1領先，在6比3後卻連續失誤和打出界，被扳成6比6。

鄭怡靜下半局要回8比6、2分領先，被追成8比8後，台灣一姐靠著正手攻勢連續得分，以10比8逼出2個局點，11比8先下一城。

▲▼台灣桌球一姐鄭怡靜8強賽對決女單頭號種子、中國球后孫穎莎。（圖／路透）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／路透）

進入第2局，鄭怡靜碰上了亂流，連續幾次接發球都噴飛，陷入2比8、6分落後，奮力追到6比9，還是讓王曼昱以10比6逼出4個局點，鄭怡靜以6比11讓出此局。

來到第3局，鄭怡靜以3比1開局，可惜接著連失3分遭反超比數，雙方互有領先，一路激戰到9比9，鄭怡靜隨後打出界，給了王曼昱1個局點機會，沒能化解之下，以9比11連失2局，總局數1比2遭聽牌。

第4局，鄭怡靜開局3比1領先，在3比4遭反超後喊出暫停，到場邊與教練討論戰術，但暫停過後連續失誤落入3比7的劣勢。鄭怡靜局末一度追到6比8僅2分差，無奈關鍵時刻沒能一鼓作氣追上比分，最終以7比11，總局數1比3落敗，宣告無緣4強。

關鍵字： WTT桌球鄭怡靜澳門冠軍賽

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