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快訊／化解4局點逆轉！麟榤配拍落中國組合　勇闖香港賽4強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

「麟榤配」王齊麟、邱相榤在合拍「第3站」超級500系列香港公開賽連過2關，今(13)日8強賽碰上中國組合周昊東、黄荻，麟榤配首局再次展現強心臟，連續化解4個局點，以23比21後來居上，次局再以21比17拿下，搶下男雙4強門票。

麟榤配在巴黎奧運後開始合作，兩人首站在超級750系列日本公開賽止步16強，超級500系列南韓公開賽則挺進4強，本周香港賽首輪直落2擊退地主組合呂俊瑋、洪魁駿，16強賽3局力退馬來西亞陳蔚強、亞尤伯，挺進男雙8強，今日與僅搭檔出賽過1場的中國周昊東、黄荻爭4強門票。

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麟榤配開賽還未進入狀況，陷入1比5、4分落後，隨著比賽的進行，王齊麟、邱相榤暖機完成，逐步將比數逼近到6比7，一度扳成10平，可惜接著打出界，以10比11進入技術暫停。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

雙方下半局形成拉鋸，麟榤配在16平後連掉4分，被對手逼出4個局點，兩人再次展現強心臟，連續化解4個局點扳成了20平，靠著中國組合失誤，麟榤配以21比20取得局點，雖然錯過這個局點，但台灣「雙塔」在關鍵的多拍來回激戰中得分，加上對手掛網，以23比21後來居上，率先收下首局。

進入第2局，雙方開局打成5比5後，麟榤配連續得分，拉開10比7、3分領先，以11比9進入技術暫停。麟榤配下半局持續保有2到3分的領先，局末被逼近到18比17後，連拿了關鍵2分以20比17逼出3個賽末點，在多拍來回之下，麟榤配以21比17收下4強門票，這是兩人合拍3站以來第2度挺進4強。

關鍵字： BWF香港公開賽羽球王齊麟邱相榤麟榤配

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