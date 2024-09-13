界外球打爆電扇！　「挺胸女球迷」釣出陳傑憲

記者葉國吏／綜合報導

統一獅10日作客富邦悍將，終場9比1勝出，不過統一獅外野手陳傑憲把球打到二層看台，結果一位女球迷的電風扇被打爆，引起網友討論這位女球迷。女球迷也在Threads轉發影片「我真的沒有氣噗噗」、「下次要帶風扇給傑憲簽名 風扇沒有壞！可以買～」，最後引來陳傑憲本人來回應。

▲▼陳傑憲打出界外球，結果把女球迷的電扇打壞。（圖／翻攝YouTube／CPBL 中華職棒，下同）

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中華職棒官方YouTube於10日晚間，以「風扇破壞者陳傑憲，一發界外球打壞獅迷的風扇，獅迷女友氣噗噗」為題上傳轉播畫面。影片顯示，陳傑憲的界外球打到椅子上後，精準地彈到電扇，直接將電扇打倒，而吹著電扇的男女球迷則瞬間嚇到，並在大家的注視下去將電扇撿起，把被打掉的外殼裝回去，最後女子則嘟著嘴繼續看比賽。

影片曝光後女球迷立即引起眾多網友討論，女球迷也在Threads轉發影片表示「真的沒有因為電風扇氣噗噗！」、「下次要帶風扇給傑憲簽名 風扇沒有壞！可以買～」，陳傑憲也在底下回覆「明天簽」。另外也有許多人詢問哪裡買的？女球迷則大方回應說「蝦皮買的」。