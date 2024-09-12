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奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞

 

記者賴文萱／高雄報導

「2024高雄霹靂舞國際大賽」將於9月14日至15日重返高雄流行音樂中心，吸引全球22個國家地區400名世界各國菁英齊聚港都尬舞。本屆賽事也迎來奧運史上首位霹靂舞冠軍Phil Wizard及所屬全球知名的Red Bull BC One All Stars團隊，將參加4人團體賽，而我國首位奧運霹靂舞國手孫振也將與所屬團隊City4參賽。

▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲世界最強霹靂舞團隊—紅牛全明星Red Bull BC One All Stars 來台參賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

2024年巴黎奧運中以霹靂舞最受矚目，因此本屆「高雄霹靂舞國際大賽」特別邀請到多位在巴黎奧運中大放異彩的頂尖舞者和評審，讓這場賽事更具重量級。

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▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲運發局長侯尊堯致贈應景的中秋月餅、一卡通、霹靂舞聯名款高雄熊徽章及高雄熊造型帽，歡迎RedBull ALL Stars全明星隊來到高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

世界頂尖選手包含2024巴黎奧運霹靂舞男子組冠軍Phil Wizard及所屬的Red Bull BC One全明星、韓國著名Breaking隊伍JINJO CREW、日本知名隊伍Body Carnival等，都將參賽爭取高達新台幣150萬元的總獎金。

為備戰高雄RCBIC霹靂舞國際大賽，紅牛全明星Red Bull BC One All Stars 提前來台，本次出賽陣容包括在巴黎奧運上勇奪男子霹靂舞金牌，成為奧運歷史上首位霹靂舞冠軍得主的Phil Wizard；三度獲得Red Bull BC One世界冠軍的韓國奧運選手Hong 10；荷蘭奧運選手Menno，以及日本的Issin。

▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲奧運歷史上首位霹靂舞冠軍得主的Phil Wizard。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日高雄市政府運動發展局特別安排賽前媒體聯訪，Phil Wizard分享奧運準備心路歷程時提到，備戰奧運過程很辛苦，因為奧運霹靂舞為個人項目，為了爭取奧運參賽資格，從兩年前就積極飛往世界各國參加各項積分賽，壓力很大；這次能以紅牛全明星的團隊參賽，感覺更有凝聚力，更符合霹靂舞的文化，所以他非常期待這次賽事！

▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲荷蘭奧運選手Menno。（圖／記者賴文萱翻攝）

來自荷蘭的Menno表示，曾來過台灣，相較於當時台灣霹靂舞的環境，這次來覺得台灣霹靂舞文化有很大的進步，所以非常期待這次的賽事，也期待和台灣選手孫振以及其他厲害選手交流；Menno鼓勵有心想朝霹靂舞發展的選手要提升英語能力，這樣能更了解霹靂舞的音樂與文化。

▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲三度獲得Red Bull BC One世界冠軍的韓國奧運選手Hong 10。（圖／記者賴文萱翻攝）

來自韓國的Hong 10，來過台灣幾次有熟悉的感覺，感受到台灣越來越重視霹靂舞這一項專業運動，非常期待這次的交流。

▲▼奧運史上首位霹靂舞冠軍抵台備戰　各國頂尖舞者週末高雄尬舞。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲年僅18歲的日本新秀好手Issin。（圖／記者賴文萱翻攝）

年僅18歲的日本新秀好手Issin首次加入BC ONE陣容，感到很興奮，他提到今年高雄霹靂舞國際大賽的競賽獎金固然誘人，但受邀來台和朋友們交流更令人開心。

Issin表示，這是他第一次造訪台灣，已經嚐過小籠包、夜市牛排等台灣小吃，特別喜歡吃雞排，受訪時還因為「雞排」發音不太標準，逗得大家哄堂大笑。

此外，他最喜歡的還是台灣友善的民眾，這趟旅程不論人或食物都讓他感到很舒服。 高雄市政府運動發展局局長侯尊堯代表市府歡迎紅牛全明星來到高雄，除了贈送限量高雄熊紀念一卡通、本次賽事限定且限量發行的高雄熊霹靂舞紀念徽章外，還送上應景的中秋月餅，讓來自海外的選手一起感受傳統中秋佳節氛圍。

「2024高雄霹靂舞國際大賽」不僅有奧運級選手參賽，還有重磅級國外評審到訪，集結全球頂尖舞者的世紀對決，歡迎民眾免費索票入場。

另外，賽後將首次舉辦跨界音樂派對，邀請鋼琴詩人蕭秉治、台灣饒舌教父大支、獨特美聲歌手LilyLu盧栗莉接力演唱，要帶給觀眾最厲害的視聽覺饗宴。

關鍵字： 霹靂舞高雄國際大賽菁英舞者奧運

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